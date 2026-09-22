"Estoy muy orgullosa de poder representar a todos los estudiantes de Jujuy", dijo Morella

Morella Kiara Gira López fue elegida como la nueva representante de Jujuy en la Elección Provincial de la Fiesta Nacional de los Estudiantes 2026 y, minutos después de conocer el resultado, expresó toda su emoción por el nuevo desafío que tendrá por delante.

“ No sabía que iba a llegar a todo esto, estoy demasiado feliz ”, contó Morella, todavía emocionada por haber sido elegida para representar a todos los estudiantes de la provincia.

La joven destacó especialmente el acompañamiento que recibió durante la elección y también después de conocer el resultado. “ Estoy muy orgullosa de poder representar a todos los estudiantes de Jujuy ”, señaló. Uno de los ejes que Morella decidió llevar adelante durante su representación es la lucha contra el bullying. En la Elección Provincial utilizó un vestido naranja como símbolo para quienes atravesaron situaciones de acoso escolar.

“ Traigo este vestido de color naranja por todas las personas que sufrieron bullying o alguna vez lo sufrieron ”, explicó durante su mensaje tras ser coronada y agregó: “ Estas flores representan el renacimiento de todos ustedes ”.

La nueva representante provincial también dejó un mensaje para quienes atraviesan momentos difíciles: “La vida es muy bonita, deben aprender a llevar sus problemas porque hay gente mala en este mundo. Su felicidad vale, no vale llorar por una persona que les hace daño. Sean fuertes, sigan adelante a pesar de las dificultades”.

"Muy agradecida"

Ahora, Morella ya tiene la mirada puesta en el próximo desafío: la Elección Nacional de la Fiesta Nacional de los Estudiantes, que se realizará este viernes. “Es un gran orgullo poder representar a la provincia”, sostuvo, y adelantó que continuará llevando mensajes a través de sus vestidos, aunque todavía no definió qué color utilizará en la próxima presentación.

La joven también dedicó este momento a todas las personas que la acompañaron durante el camino. “Quiero dedicar este reinado a todas las personas que me apoyaron, a todos los que vivieron lo mismo que yo y también a quienes, lamentablemente, hoy no pueden vivir esto”, expresó.

Además, tuvo palabras para las demás representantes que participaron de la elección provincial y agradeció especialmente a quienes estuvieron presentes en Ciudad Cultural para acompañarla. “Agradezco con todo mi amor y cariño a todos los que me vinieron a apoyar acá”, manifestó Morella, quien desde este lunes comienza oficialmente su etapa como representante de todos los estudiantes de Jujuy.