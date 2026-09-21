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21 de septiembre de 2026 - 17:45
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Mauro Icardi, inhabilitado para conducir por un video que publicó la China Suárez

En la grabación, la China Suárez aparecía sentada en la ventanilla del auto mientras el vehículo circulaba, una escena que rápidamente llamó la atención en las redes.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Mauro Icardi, inhabilitado para conducir por un video que publicó la China Suárez.&nbsp;

Mauro Icardi, inhabilitado para conducir por un video que publicó la China Suárez. 

Mauro Icardi volvió a quedar envuelto en una polémica que comenzó con una publicación en redes sociales. Un video que compartió la China Suárez terminó derivando en una medida de las autoridades bonaerenses. Los detalles, en la nota.

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Mauro Icardi volvió a quedar en el centro de la escena luego de que el Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires resolviera inhabilitar preventivamente su licencia de conducir. La medida se tomó a partir de un video que la China Suárez compartió en sus redes sociales y que rápidamente generó repercusión.

El Ministerio de Transporte bonaerense intervino tras la difusión de un video publicado por Eugenia ‘la China’ Suárez, en el que se la observa sin el cinturón de seguridad y sacando gran parte de su cuerpo por la ventanilla mientras Icardi se encontraba al volante”, informaron desde el organismo.

La situación representa un riesgo tanto para quienes viajaban en el vehículo como para terceros, y demuestra además la negligencia del conductor al continuar circulando frente a una maniobra de estas características”, explicaron. Además, confirmaron que Icardi tenía la licencia de conducir vencida, por lo que las autoridades resolvieron avanzar con su inhabilitación preventiva para manejar.

La inhabilitación también tendrá consecuencias a la hora de que Icardi intente renovar su licencia. Según explicaron desde el Ministerio de Transporte bonaerense, por tener domicilio en la provincia deberá realizar el trámite en la jurisdicción que le corresponda y, antes de volver a conducir, pasar por una evaluación que determine si está psíquicamente apto para manejar.

El polémico video de la China Suárez en el auto

Este domingo, una publicación de la China Suárez en redes sociales generó sorpresa y rápidamente quedó en el centro de la atención de sus millones de seguidores.

No necesito manifestar porque ya llegó el hombre que pedí”, escribió la China Suárez en una publicación que rápidamente llamó la atención. En el video se la podía ver sentada en la ventanilla del auto mientras circulaba, con gran parte de su cuerpo fuera del vehículo, al ritmo de “Training Season”, de Dua Lipa.

Con picardía, la China acompañó las imágenes con una particular frase: “Evidentemente manifesté bien. Nadie fue obligado a hacer este video”. La publicación cerraba con un momento romántico, cuando la actriz le daba un beso a Mauro Icardi mientras él conducía el auto.

La publicación generó reacciones de todo tipo entre sus seguidores. Mientras algunos celebraron el momento romántico entre la pareja, otros cuestionaron la escena y señalaron que la situación representaba un riesgo para quienes viajaban en el vehículo y también para terceros.

Horas antes de que estallara la polémica, la pareja había asistido al debut de Amancio como futbolista. En la jornada estuvieron presentes Mariel, la mamá de la ex Casi Ángeles, además de Rufina Cabré y Magnolia Vicuña, quienes acompañaron al pequeño en su primer campeonato.

También estuvo Benjamín Vicuña, quien compartió algunas fotografías para mostrar que había acompañado a su hijo y alentado al equipo. El actor se mostró muy orgulloso y dejó registro en sus redes sociales de la jornada deportiva.

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