La mamá de Tini volvió a las redes en plena tensión familiar: el detalle criticado por los fans

Mariana Muzlera , mamá de Tini Stoessel , volvió a aparecer públicamente en las redes mientras su hija atraviesa una polémica que generó repercusión. Tras permanecer varios días alejada de las publicaciones, la mujer retomó su actividad en Instagram con una foto tomada en una cafetería porteña , donde posó en compañía de uno de sus perros.

La fotografía fue publicada a pocos días de su vuelta a la Argentina . Mariana había estado radicada en Miami y decidió regresar al país mientras continúa la situación que mantiene expectantes a los seguidores de la cantante. El nuevo posteo rápidamente despertó comentarios entre los fanáticos , quienes pusieron el foco en la manera en que se mostró en esta oportunidad.

La imagen muestra a Mariana sentada frente a una mesa dentro de una cafetería, mientras tiene en brazos a uno de sus perros. La apariencia de la mamá de Tini fue uno de los aspectos que más comentarios generó entre los usuarios, algunos de los cuales interpretaron que su actitud reflejaba una tranquilidad excesiva frente al momento que atraviesa la familia.

“La que está fingiendo demencia es Mariana, encima la cara del perrito... está pidiendo ayuda” , escribió una fan de la cantante.

En otras respuestas, los usuarios centraron sus críticas en el aspecto físico de Muzlera. “¿Qué se hizo en la boca?”, preguntó uno de ellos. A su vez, algunos internautas hicieron referencia a posteos anteriores de la mujer para manifestar nuevamente su disconformidad. “Siempre me dio mala vibra”, escribió otro usuario.

El llanto de Tini Stoessel en pleno show

Mientras atraviesa un período atravesado por conflictos familiares, Tini Stoessel generó sorpresa entre sus seguidores al dejar ver su costado más vulnerable durante su presentación en Colombia.

La cantante continúa recorriendo distintos escenarios con su gira FUTTTURA y, en esta oportunidad, decidió referirse públicamente al duelo que enfrenta y a la etapa de transformación personal por la que está pasando.

En un momento de la presentación, la artista hizo una pausa para hablar con quienes habían ido a verla y, con evidente emoción, admitió: “Es evidente que me están de alguna manera acompañando en un duelo”.

“Seguramente muchas personas de acá saben de qué estoy hablando, pero lo más lindo también de todo esto es que seguramente muchos de ustedes están pasando por otros duelos y por otros procesos en sus vidas. Y nos estamos acompañando en este momento a través de las canciones, a través del amor”, aseguró también.

Sin hacer referencia explícita a sus familiares, la cantante se refirió con mayor profundidad al momento personal que está atravesando y explicó: “Tenemos a las personas que nos aman, a las personas que dejamos ir, con nuestros nuevos límites, con la persona en la que nos queremos convertir, con darle tiempo a ese proceso y a cada proceso que vamos teniendo en la vida”.

Además, Tini admitió que presentarse frente al público en este contexto representa un desafío para ella: “No se me hace tan fácil estar acá”. A continuación, expresó su agradecimiento a sus seguidores por el cariño constante que le brindan.