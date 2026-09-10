Tini Stoessel habló de libertad y apuntó a su padre durante un show

En la última presentación de su gira por México, Tini Stoessel protagonizó un momento que llamó la atención por el contenido de sus palabras . La cantante, que en los últimos meses llevó su show Futttura a diferentes países, compartió un mensaje que muchos vincularon con el enfrentamiento que tiene con su padre, Alejandro Stoessel.

Todo sucedió en un contexto atravesado por versiones acerca de un enfrentamiento judicial y financiero relacionado con los derechos sobre su trayectoria profesional. Durante su presentación en Monterrey , Tini dedicó unas palabras a sus seguidores para agradecerles el acompañamiento y puso en valor el trabajo que realizó para concretar su más reciente espectáculo.

“ Amo hacer Futttura porque escribí hasta la coma de este show, es muy mío, en cada show que hago dejo mi corazón y mi alma ”, manifestó la artista, quien de esta manera remarcó su participación directa en el armado de la producción , sin hacer referencia alguna a su padre, Alejandro Stoessel , quien hasta hace poco tiempo se desempeñaba como su representante.

“Tini Stoessel” Porque dijo en su show: “Escribí hasta la coma de este show, Futttura es mío”. Y el padre pidiendo el 50%… un garca. pic.twitter.com/HnU68wZclP

En los últimos meses tomaron fuerza las versiones acerca de un alejamiento entre Tini y sus familiares , con especial foco en la relación con su padre. Según trascendió, el conflicto estaría relacionado con el manejo del patrimonio y los derechos vinculados con la carrera de la cantante . En ese contexto, también circuló la información de que Tini habría pedido realizar una auditoría de sus bienes con el objetivo de asumir un mayor control sobre ellos, una decisión que habría provocado un distanciamiento con sus padres y con su hermano Francisco .

El mensaje de Tini Stoessel en pleno show

Si bien ni Tini ni Alejandro Stoessel hicieron declaraciones públicas para confirmar lo ocurrido, la ausencia de referencias y determinados gestos durante las presentaciones contribuyeron a reforzar las versiones sobre un distanciamiento. En su mensaje ante el público, la cantante reconoció especialmente a bailarines, músicos y técnicos que integran su equipo, aunque decidió no nombrar a su padre, una actitud que fue interpretada como una señal del cambio que atravesó el vínculo entre ambos, tanto en el plano profesional como en el personal.

Tini no se limitó a poner en primer plano la dedicación y el esfuerzo que demandó Futttura, sino que también reveló la importancia emocional que el espectáculo adquirió para ella en esta etapa de su vida. “Futttura fue muy sanador y lo sigue siendo, significa mucho para mí. Entiendo que para ustedes también. Quiero agradecerles nuevamente, ojalá pueda volver pronto”, expresó frente al público mexicano.

El tramo final de su intervención tuvo todavía mayor carga simbólica. “Me gusta que acá se sientan en libertad, de ser como quieran ser, con quien quieran estar y no tener miedo, que no se sientan encerrados, lo más lindo de la vida es cuando de verdad aprendés a ser libre”, reflexionó Tini.

Sus palabras fueron entendidas por muchos como un posible mensaje relacionado con el momento familiar que atraviesa y con su intención de alcanzar mayor autonomía. Luego de sus presentaciones en México, Tini Stoessel seguirá con su recorrido internacional por Costa Rica, El Salvador, Panamá, Colombia y Ecuador.