La mamá de Tini Stoessel volvió al país y revelaron cómo atraviesa el conflicto familiar

La mamá de Tini volvió al país y revelaron cómo se siente en pleno conflicto familiar.

La mamá de Tini Stoessel, Mariana Muzlera, volvió a la Argentina en plena disputa familiar vinculada con los bienes de la cantante. A su arribo al país, fue interceptada por distintos medios de comunicación, aunque prefirió no referirse a la situación y evitó realizar declaraciones.

Más tarde, Yanina Latorre reveló en Sálvese quien pueda (América) que había recibido detalles de una fuente del entorno de Muzlera acerca de la manera en que la mujer estaría enfrentando este particular momento.

La conductora recibió información de una persona perteneciente al círculo de Mariana Muzlera y decidió compartirla durante la emisión. “Me llega data de alguien del entorno de ella y me dice ‘Mariana está muy angustiada. Dice que no es normal el ensañamiento y las mentiras’”, leyó al aire.

Además, señaló que tanto Mariana Muzlera como Alejandro Stoessel optaron por tomar distancia de la exposición pública y también de algunos integrantes de su entorno personal. “No quiere hablar con nadie, Alejandro tampoco está hablando con nadie, ni a sus mejores amigos les contesta los mensajes”, agregó.

La interna entre Tini y su padre: el reclamo de la cantante por sus ganancias y su carrera. Qué hace la mamá de Tini Stoessel con lo que se dice públicamente Latorre también contó cómo habría reaccionado Muzlera ante las distintas versiones relacionadas con el manejo económico de la familia. Según explicó la periodista, la madre de Tini estaría derivando a su representante legal toda la información que aparece públicamente. “Mariana todo lo que dicen en los medios, lo de los gastos en tarjetas, todo se lo manda a su abogado”, afirmó. El fuerte motivo por el que Tini Stoessel no invitó a sus padres a su boda con Rodrigo de Paul. Hasta el momento, Muzlera decidió no pronunciarse públicamente acerca de la disputa y tampoco confirmó si tiene previsto iniciar algún tipo de acción por la vía judicial.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.