Andrew Garfield será Sam Altman en "Artificial", la película que recrea la crisis de OpenAI.

El actor Andrew Garfield , reconocido por haber encarnado a Spider-Man , será quien interprete a Sam Altman en Artificial, el nuevo proyecto cinematográfico de Luca Guadagnino inspirado en la crisis que atravesó OpenAI en noviembre de 2023. Recreará el convulsionado período en el que el directorio de la compañía decidió remover a Altman de su cargo.

Dicha decisión terminó revirtiéndose, luego de una fuerte reacción de los empleados, por lo queterminó reincorporándolo como CEO. La relevancia de la película radica en que lleva a la pantalla uno de los momentos de mayor tensión que atravesó el sector de la inteligencia artificial .

El desplazamiento de quien estaba al frente de la compañía responsable de ChatGPT dejó al descubierto fuertes desacuerdos en torno a la conducción de OpenAI , el nivel de seguridad de sus modelos y la velocidad con la que una entidad dedicada originalmente a la investigación podía convertirse en una empresa con alcance comercial a escala mundial .

En noviembre de 2023, la conducción de OpenAI decidió remover a Altman luego de considerar que ya no podía confiar en él para dirigir la empresa. El desplazamiento desató una crisis que se extendió durante apenas unos días, pero adquirió repercusión internacional .

Ante la decisión, cientos de trabajadores advirtieron que abandonarían la compañía, una reacción que incrementó la presión sobre el consejo y terminó creando las condiciones para que el ejecutivo volviera a ocupar su cargo.

En la película, Monica Barbaro estará a cargo de interpretar a Mira Murati, quien en aquel momento se desempeñaba como directora de tecnología y asumió temporalmente el liderazgo de la compañía tras la salida de Altman. Por su parte, Yura Borisov, reconocido por su papel en Anora, dará vida a Ilya Sutskever, uno de los involucrados en el intento de desplazar al CEO y que posteriormente habría mostrado arrepentimiento, además de sumarse a la carta firmada por los empleados.

En un rol de reparto secundario, Ike Barinholtz será quien interprete a Elon Musk, uno de los cofundadores de OpenAI. El elenco se completa con Cooper Hoffman, Jason Schwartzman, Chris O’Dowd, Mark Rylance y Zosia Mamet, quienes también forman parte de la producción.

La incorporación de Garfield suma a una figura habituada a las grandes producciones de Hollywood a una trama centrada en directivos, investigadores y miembros del consejo que debatían sobre los límites que debía respetar una empresa ubicada en el corazón del desarrollo de la inteligencia artificial.

El guion incluiría un retrato incómodo de Musk

El periodista Matthew Belloni, de Puck, aseguró haber accedido a una versión preliminar del guion y sostuvo que es probable que tanto Altman como Musk cuestionen la manera en que fueron retratados en la película.

Belloni señaló que en una de las escenas el empresario es calificado de “dictador”. De todos modos, aclaró que el contenido del guion todavía podía sufrir modificaciones antes del comienzo de la filmación. La historia está escrita por Simon Rich, quien cuenta con antecedentes como guionista de Saturday Night Live y Pixar y que, con este proyecto, incursiona en el género dramático.

El largometraje también sufrió una modificación en cuanto a su distribución. Amazon decidió apartarse del proyecto al considerar que las posibilidades de la producción serían mayores si otro estudio asumía la tarea de llevarla al público. El retiro se produjo algunos meses después de que la compañía concretara una inversión de 50.000 millones de dólares en OpenAI.

En junio, Neon se quedó con los derechos de la película, luego de una seguidilla de siete Palmas de Oro consecutivas en el Festival de Cine de Cannes. El lanzamiento está previsto para la temporada navideña y comenzará con funciones en salas seleccionadas de Estados Unidos. Previamente, la producción tendrá presencia en festivales de Londres y Nueva York.

El documental de Alex Gibney pondrá el foco en Elon Musk

Elon Musk también será protagonista de la pantalla a través del documental homónimo dirigido por Alex Gibney. La producción tendrá una exhibición especial en Venecia el 8 de septiembre y llegará oficialmente a los cines el 16 de octubre de 2026.

Con una duración cercana a las cuatro horas, el filme reconstruye el recorrido del empresario desde sus comienzos con Zip2 hasta su llegada a SpaceX, Tesla y X, mediante material de archivo, entrevistas y una propuesta visual inspirada en la estética de los videojuegos.

Para el documental, Gibney conversó con Justine Wilson, la primera esposa de Musk, y con Ashley St. Clair, madre de uno de sus hijos. Esta última aseguró que había decidido rechazar un acuerdo de confidencialidad valuado en 40 millones de dólares.

Como el director no consiguió entrevistar personalmente a Musk, optó por incorporarlo a través de un avatar creado con inteligencia artificial. La película también incluye la mirada de Adam Becker, quien pone en duda algunas de las ideas sostenidas por el empresario y plantea que, según su interpretación, tienen su origen en conceptos propios de la ciencia ficción.

La producción también aborda el peso que adquirió X, los acuerdos establecidos con organismos públicos y las distintas polémicas vinculadas con Autopilot. Por otra parte, Lori Garver establece una diferencia entre los avances que efectivamente se concretaron y las promesas realizadas en torno a la llegada a Marte.

La presencia simultánea de Artificial y del documental sobre Musk refleja cómo los referentes de la industria tecnológica dejaron de limitarse a conducir compañías: sus figuras también quedaron asociadas a debates públicos sobre el poder, la responsabilidad y las consecuencias sociales de las decisiones tomadas desde grandes plataformas privadas con alcance global.