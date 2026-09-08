El actor John Malkovich desafía al tiempo y no se retira: así es su nueva película

A sus 72 años , John Malkovich dejó en claro durante el Festival de Cine de Venecia que no contempla alejarse de la actuación. El actor realizó estas declaraciones en el marco de la presentación de Wild Horse Nine , la nueva película dirigida por Martin McDonagh que participa de la competencia por el León de Oro .

Dos veces nominado al Oscar , Malkovich interpreta en esta producción a un agente de la CIA perseguido por las consecuencias de su pasado, dentro de una trama ambientada en Chile antes del golpe de Estado de 1973 .

“ Llevo toda mi vida haciendo lo que me gusta. Hice y siempre haré lo que me gusta. No quiero dejarlo, no pretendo jubilarme . Creo que me jubilarán cuando llegue el momento”, afirmó Malkovich durante la conferencia de prensa del festival, según consignó Vanity Fair. Con estas palabras, el actor reafirmó su intención de continuar trabajando y descartó la posibilidad de ponerle un punto final a su carrera por decisión propia.

Las declaraciones se produjeron durante una jornada en la que Wild Horse Nine concentró buena parte de la atención. La producción de Martin McDonagh participa por el León de Oro y tuvo su estreno internacional el 3 de septiembre , en la Sala Grande del Palacio del Cine, donde recibió una ovación de 13 minutos .

Con esta producción, Martin McDonagh vuelve a presentar una película en Venecia por tercera vez consecutiva. Antes lo había hecho con Tres anuncios en las afueras, en 2017, y posteriormente con Almas en pena en Inisherin, estrenada allí en 2022. Ambas obras tuvieron además una destacada trayectoria durante la temporada de premios y consiguieron obtener nominaciones a los Oscar.

La historia de Wild Horse Nine transcurre en 1973, durante el período anterior al golpe de Estado del 11 de septiembre, que terminó con el gobierno del presidente chileno Salvador Allende. En la película, Malkovich se pone en la piel de Chris, un experimentado integrante de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, quien comparte la historia con Lee, interpretado por Sam Rockwell.

Por orden de MJ, el superior interpretado por Steve Buscemi, ambos agentes abandonan Santiago rumbo a Rapa Nui, también conocida como isla de Pascua. La misión los conduce hasta este territorio remoto, donde deben lidiar con las repercusiones de antiguas operaciones y con una serie de conflictos que comienzan a poner a prueba su vínculo como compañeros de trabajo.

La trama mezcla los elementos propios del cine de espionaje con el particular humor negro de McDonagh. Mientras Chris se encuentra atormentado por la culpa y el remordimiento derivados de algunas decisiones que tomó a lo largo de su carrera, Lee procura descifrar qué llevó a su compañero a actuar de determinada manera y cómo una misión aparentemente habitual terminó adquiriendo consecuencias inesperadas.

El reparto de la película también está integrado por Parker Posey, Tom Waits, la intérprete chilena Mariana Di Girolamo y Ailín Salas. Estas dos últimas actrices se ponen en la piel de estudiantes cuyos encuentros con los protagonistas terminan teniendo un impacto en el desarrollo de la operación.

Al llevar la acción hasta Rapa Nui, la producción aborda cuestiones relacionadas con el ejercicio del poder, las operaciones secretas y las consecuencias individuales que deja la violencia política. Además, el filme fue rodado en la propia isla, una práctica poco frecuente en este tipo de producciones internacionales de ficción.

McDonagh y la actuación de la CIA

El origen de la película estuvo ligado a una preocupación que Martin McDonagh ya tenía acerca del accionar de la CIA en diferentes partes del mundo a lo largo de las últimas décadas. El director y guionista señaló como antecedentes que despertaron su interés distintos episodios históricos, entre ellos la intervención en Guatemala, el Congo y la invasión de bahía de Cochinos, además de la participación de Estados Unidos en Chile durante el período previo al golpe de 1973.

“Me interesaba la verdad sobre lo que hizo la CIA y sobre las cosas terribles que hizo en distintas partes del mundo”, afirmó McDonagh, de acuerdo con Variety. El director consideró que este tipo de operaciones y sus consecuencias han tenido una menor exposición pública en comparación con las acciones atribuidas a otros organismos de inteligencia.

El actor eligió el proyecto por el guion y restó importancia a la carrera por el Oscar

Malkovich contó que decidió sumarse al proyecto de McDonagh con bastante facilidad. El actor ya había tenido en sus manos otros guiones escritos por el cineasta, aunque diferentes compromisos que tenía asumidos anteriormente le habían impedido participar en esas producciones. En esta oportunidad, las circunstancias fueron distintas y finalmente pudo aceptar la propuesta, especialmente atraído por la solidez del libreto.

“Me pareció una decisión muy fácil”, afirmó. El intérprete explicó que habitualmente busca personajes que representen un desafío diferente y le permitan explorar aspectos que todavía no había trabajado. En ese sentido, describió a su personaje y al interpretado por Rockwell como “dos idiotas”, dos hombres que no alcanzan a comprender la verdadera magnitud de la organización a la que pertenecen.

El propio Malkovich resaltó que Wild Horse Nine aborda desde una perspectiva humorística dos episodios especialmente dolorosos de la historia reciente: el golpe de Estado ocurrido en Chile y el asesinato del presidente de Estados Unidos John F. Kennedy, hecho que también forma parte de la trama. Según el actor, el guion logra acercarse a estos acontecimientos mediante la ironía y el humor, pero sin minimizar la gravedad de los hechos que representa.

La buena respuesta que obtuvo la película durante su presentación en Venecia alimentó las versiones sobre una posible tercera nominación al Oscar para Malkovich. El intérprete ya fue candidato en dos oportunidades: por Un lugar en el corazón y En la línea de fuego, ambas postulaciones dentro de la categoría de mejor actor de reparto.

Aun frente a la posibilidad de volver a competir por un premio, Malkovich no presentó los reconocimientos como una meta propia. Cuando le consultaron si estaba pensando en un eventual discurso de agradecimiento, respondió: “Lo mejor es que la película reciba atención”. El actor también puso en valor la participación de sus compañeros de elenco y resaltó la labor de McDonagh tanto detrás de la dirección como en la escritura del guion.

Después de su paso por Venecia, Wild Horse Nine continuará con su agenda internacional antes de llegar a las salas estadounidenses. Searchlight Pictures fijó el estreno comercial en los cines de Estados Unidos para el 6 de noviembre, mientras que previamente la producción tendrá nuevas exhibiciones en festivales como Telluride y Toronto.