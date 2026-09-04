Netflix prepara una serie con historias inéditas sobre la vida de Matthew Perry.

Netflix anunció que estrenará The One About Matthew Perry , una docuserie compuesta por tres episodios que repasará la trayectoria y la vida del reconocido actor mediante relatos inéditos de familiares y personas de su círculo más íntimo . El documental estará disponible en la plataforma desde el 27 de octubre.

Será así apenas un día antes del tercer aniversario de la muerte de Perry , quien falleció el 28 de octubre de 2023 , a los 54 años . La realización de la serie está a cargo de Mary Robertson , reconocida con un premio Emmy , mientras que la producción corresponde a Maxine Productions , una empresa perteneciente a Sony Pictures Television .

De acuerdo con Netflix Tudum, la docuserie incorpora testimonios inéditos de Mia Perry Bowick , hermana de Matthew Perry y psicoterapeuta licenciada, además de los recuerdos aportados por algunos de sus amigos más cercanos y de toda la vida . El proyecto también incluye fotografías y grabaciones de video que hasta ahora permanecían dentro del archivo privado de la familia Perry .

Se trata de “ memorias de primera mano de sus colaboradores creativos y amigos que lo adoraron y apoyaron” con “ detalles inéditos y sinceros sobre sus luchas privadas”, según describió la plataforma.

En el comunicado oficial del proyecto, Robertson definió a Matthew Perry como “uno de los genios de la comedia de nuestra época”.

“A través de sus muchas películas, series de televisión y actuaciones en teatro, y su inolvidable interpretación de Chandler Bing, hizo que millones de personas riéramos, nos conectáramos y nos sintiéramos un poco menos solos”, indicó la directora.

La mirada de su hermana sobre el actor detrás de Chandler Bing

“También nos regaló mucho más al hablar con valentía sobre la adicción. Sin embargo, el público solo conocía una parte de su historia. Por eso decidimos hacer esta serie: para que las personas que conocieron y amaron a Matthew revelen a la persona detrás de la figura pública”, acotó.

Según publicó People, la descripción oficial de la producción presenta a la serie como “un registro crudo de una vida vivida en plenitud, y la honestidad que se convirtió en su mayor legado”. Además, el medio señaló que el documental buscará mostrar “al verdadero Matthew Perry: generoso, divertido, vulnerable, más grande que la vida, y las batallas que libró”.

Mia Perry Bowick, hermana del actor, también contó qué la llevó a participar de la producción y a compartir parte de su historia familiar. “Me ha tomado tiempo sentirme lista para compartir estos recuerdos y lo que significó amar a Matthew a través de toda la complejidad de su vida, para verlo como una persona completa, no solo como Chandler, y no solo como alguien que luchó contra la adicción”, aseguró.

“Como su hermana, él moldeó a la persona que soy hoy, la persona que aspiro a ser, y el trabajo al que he dedicado mi vida”, agregó.

En el tramo final de sus palabras, la hermana de Matthew Perry destacó las cualidades personales que definían al actor y recordó especialmente su manera de vincularse con los demás. “Matthew tenía un corazón hermoso y un espíritu generoso, e incluso en sus momentos más oscuros, todavía podía hacerte reír y sentirte amado”, sostuvo.

“Espero que esta serie le dé a todos los que lo amaron, ya sea de manera personal o desde la distancia, una apreciación más profunda de quién fue realmente, y el legado que deja”, concluyó.

La lucha contra las adicciones y el legado que dejó Perry

Matthew Perry murió el 28 de octubre de 2023 como consecuencia de una sobredosis accidental. El informe forense estableció que el fallecimiento estuvo relacionado con los “efectos agudos” de la ketamina. A lo largo de los años, el actor había contado públicamente su lucha contra la adicción y revelado que había ingresado a rehabilitación en 15 oportunidades.

El pasado 19 de agosto, la fundación Matthew Perry House, impulsada por familiares y amigos del actor con el objetivo de brindar apoyo a personas que enfrentan problemas de adicción, compartió un mensaje de Suzanne Morrison, madre de Perry. La publicación fue realizada en el marco del que habría sido el cumpleaños número 57 del actor.

“Dulce, cariñoso, divertido, cascarrabias, terco Matthew, que quería, tanto, estar bien. Lo extraño terriblemente. Todo el tiempo. Todos los días”. Morrison recordó además una de las últimas intenciones que su hijo le había expresado antes de morir: “Y lo escuché decir una y otra vez en esos últimos días de su vida, ‘solo quiero ayudar a personas como yo, atrapadas en la enfermedad de la adicción’”, relató Morrison.

En ese sentido, la madre del actor remarcó la importancia de continuar con ese propósito: “Él ya no puede. Pero nosotros sí. Y con tu ayuda, lo haremos”, concluyó Morrison. Actualmente, Caitlin Morrison, otra de las hermanas de Perry, se encuentra al frente de la organización benéfica.