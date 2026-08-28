La historia de la pequeña actriz jujeña que llegó a una serie de Netflix y sueña con más

Francesca Varela tiene 13 años y una trayectoria artística que comenzó cuando era muy pequeña. En una entrevista con Canal 4, la joven actriz contó cómo nació su vocación , el proceso que atravesó para quedar seleccionada en una importante miniserie y cómo fue grabar parte de la producción en Jujuy.

Serie. Tiene 12 años, es jujeña y brilla en Netflix junto a Leonardo Sbaraglia: quién es Francesca Varela

“ Desde los cuatro o cinco años quería ser actriz, bailarina y cantante. Desde los cuatro hago teatro en una escuela de Salta y la seguí porque me encanta y es a lo que me quiero dedicar ”, relató.

Francesca señaló que una de sus principales inspiraciones fue su mamá: “ Vi que a mi mamá también le gusta mucho el arte, la actuación, el canto y el modelaje. Yo quería ser como ella también ”.

La oportunidad llegó a mediados de 2024. Una tía le envió la convocatoria y decidió presentarse. “ No pierdo nada con ir a los castings ”, recordó. El proceso tuvo alrededor de cinco etapas , entre instancias virtuales y presenciales con los directores.

Finalmente recibió la noticia de que había quedado seleccionada. “Fue una sorpresa muy linda”, contó sobre el momento en el que su familia le reveló, después de hacerle una broma, que había conseguido el papel. Apenas un mes después ya estaba grabando.

Francesca Varela junto a Leonardo Sbaraglia

Grabaciones en Susques y La Quiaca

Francesca tenía 11 años cuando realizó la producción "Las Maldiciones" de Netflix y su personaje era la hija del gobernador. Compartió principalmente escenas con Gustavo Bassani, mientras que también integraban el elenco Leonardo Sbaraglia y Alejandra Flechner.

“Mi parte se grabó en Susques y en La Quiaca, y el resto de los capítulos se grabó en Uruguay y Buenos Aires”, explicó.

El libreto le llegó apenas dos semanas antes del rodaje. “Dije: me tengo que poner las pilas, pero no me voy a sobreexigir porque después voy a estar nerviosa y la voy a pasar mal”, recordó.

Sobre la experiencia, aseguró: “La pasé muy bien con todos los actores, me ayudaron un montón. Es una experiencia que repetiría mil veces”. Hoy continúa realizando castings y tiene claro qué quiere para su futuro: “Mi idea es irme a estudiar actuación a Estados Unidos y ver qué sale. Quiero dedicarme a esto toda la vida”.