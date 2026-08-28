Luck Ra habría retomado el vínculo con una exnovia tras su separación de La Joaqui

En medio de la polémica separación de Luck Ra y La Joaqui, el cantante se habría reconciliado con su expareja.

La versión sobre un eventual acercamiento entre Luck Ra y su expareja provocó numerosas repercusiones tanto en el mundo del espectáculo como en los medios de comunicación . El artista, que durante los últimos años ganó gran popularidad y mantuvo un vínculo amoroso muy seguido con La Joaqui , volvió a quedar bajo la mirada pública.

La separación de los dos artistas se conoció públicamente a fines de julio y rápidamente se convirtió en uno de los temas más comentados en los medios. Durante los días posteriores circularon distintas versiones sobre las razones de la ruptura, entre ellas supuestos conflictos y la posible aparición de una tercera persona , situación en la que incluso fue mencionada Tuli Acosta .

En medio de ese escenario, comenzaron a tomar fuerza los rumores sobre un supuesto acercamiento de Luck Ra a una expareja , con quien habría vuelto a mantener contacto luego de la reciente separación.

De acuerdo con lo que contó Pepe Ochoa en LAM , el cantante Luck Ra habría retomado el contacto con su expareja Guille Giles , con quien incluso se habría reencontrado recientemente. La relación entre ambos tiene antecedentes: estuvieron juntos durante tres o cuatro años , antes de que el artista comenzara su vínculo sentimental con La Joaqui .

El panelista dio a conocer la versión y aseguró que existe un acercamiento entre los dos. “Hay un nuevo acercamiento con su exnovia, Guille. Están viéndose y volviéndose a hablar”, afirmó Ochoa durante el programa.

A la versión sobre el supuesto acercamiento se suma otro dato: después de que Luck Ra y La Joaqui pusieran fin a su relación, el cantante y su expareja Guille Giles continuaron vinculados por cuestiones laborales. Además de haber mantenido un noviazgo con el artista en el pasado, Guille formó parte de su equipo de trabajo, por lo que ambos conservaron un vínculo profesional que, según algunas versiones, podría haber favorecido este nuevo encuentro.

El noviazgo entre Luck Ra y Guille habría durado varios años y terminó antes de que el cantante comenzara su relación con La Joaqui. De acuerdo con las versiones difundidas, el contacto entre los ex habría vuelto a producirse pocas semanas después de la separación, en un momento en el que la vida sentimental del artista ya se encontraba bajo una fuerte mirada mediática.

La reacción de La Joaqui ante el supuesto reencuentro

La información sobre el supuesto reencuentro entre Luck Ra y Guille Giles habría llegado rápidamente a La Joaqui, quien, de acuerdo con lo comentado en LAM, recibió la noticia con evidente malestar. Durante el programa, Pepe Ochoa aseguró que la cantante se enteró de la situación y que su reacción fue contundente: “La Joaqui se enteró de esto y está que trina”.

La situación adquiere un matiz particular por el vínculo que La Joaqui y Guille habían construido previamente. Luego de separarse de Luck Ra, la cantante habría intervenido para que su expareja pudiera continuar formando parte del equipo laboral del músico. Incluso, antes de este nuevo episodio, ambas habrían mantenido una relación cercana y llegaron a mostrarse juntas en distintas ocasiones públicas.

Sin embargo, el presunto acercamiento entre Luck Ra y Guille Giles habría provocado un cambio en la relación que mantenían las dos mujeres. Según contó la panelista Carolina Molinari, La Joaqui habría tomado distancia de Guille y dejado de seguirla en las redes sociales después de enterarse de la situación.

La decisión generó repercusiones entre los seguidores, quienes interpretaron el gesto como un indicio de que la amistad entre ambas habría llegado a su fin, posiblemente a raíz del supuesto nuevo vínculo sentimental entre Luck Ra y su expareja.

El malestar que habría manifestado La Joaqui y su posterior alejamiento de Guille adquieren mayor relevancia debido a la repercusión pública que tomó el supuesto reencuentro, especialmente por el vínculo que ambas habían construido tanto fuera del ámbito laboral como dentro de él.

El escenario también se complejiza por las distintas conexiones que existen entre los protagonistas, que combinan historias sentimentales y relaciones profesionales. Antes de este episodio, Guille, quien fue pareja de Luck Ra, había residido en México junto a Santiago Simón, el exfutbolista de River Plate con quien mantenía una relación en ese momento.

El vínculo con Tuli Acosta y los rumores que volvieron a escena

De acuerdo con lo que contó Carolina Molinari, Guille se instaló durante un tiempo en Toluca, México, donde se trasladó para acompañar a Santiago Simón. A pesar de la distancia, conservó el vínculo con La Joaqui, quien aprovechaba sus viajes al país para visitarla y compartir tiempo con ella.

Tiempo después, Guille y Simón terminaron su relación y, poco después, comenzaron a difundirse versiones acerca de un posible reencuentro entre Guille y Luck Ra. En medio de los rumores y la repercusión que generó el supuesto acercamiento, volvió a surgir el nombre de Tuli Acosta, quien ya había sido mencionada previamente en torno a la separación del cantante y La Joaqui.

Después de quedar involucrada en la fuerte repercusión que rodeó la ruptura entre Luck Ra y La Joaqui, y de ser señalada en distintas versiones como una posible tercera persona en discordia, Tuli Acosta habría decidido comunicarse con La Joaqui. Según lo relatado, el objetivo del contacto habría sido expresarle su agradecimiento por la manera en que la cantante manejó la situación.

La panelista Carolina Molinari contó que Acosta le habría enviado un mensaje a La Joaqui para reconocerle que no se sumara a los ataques que había recibido públicamente. “Lo que hizo fue agradecerle por la generosidad de no haberla matado, como la mataron en todos lados”, explicó Molinari al referirse al supuesto intercambio entre las artistas.