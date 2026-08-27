La hija de Adam Sandler protagoniza una película que estrenó en Netflix y emociona a todos.

Adam Sandler es una de las figuras con mayor éxito comercial de la industria cinematográfica durante el presente siglo . A lo largo de su trayectoria, el actor se ha convertido también en una personalidad relevante y controvertida dentro de su generación, participando en cientos de películas .

Gran parte de ellas pertenecen al género de la comedia , una faceta de su carrera que le valió un particular récord: ser el intérprete que acumula la mayor cantidad de premios Razzies , conocidos como los «anti-Óscar» , destinados a reconocer las películas consideradas entre las peores del año , con nueve galardones en total.

A lo largo de su carrera, también ha conseguido despertar el interés y la admiración de directores de reconocido prestigio, entre ellos Paul Thomas Anderson y los hermanos Safdie .

Durante esas tres décadas de actividad profesional , Sandler no se limitó únicamente a trabajar frente a las cámaras, sino que desarrolló una importante faceta como productor . En 1999 creó Happy Madison Productions , compañía desde la que ha participado en la realización de una considerable parte de sus proyectos cinematográficos .

Con el paso del tiempo, esta empresa terminó adquiriendo un marcado carácter familiar y se convirtió en una plataforma en la que también encontraron espacio distintos integrantes de su entorno cercano.

La familia de Adam Sandler en la pantalla

Su esposa, Jackie Sandler, al igual que sus hijas Sadie (Los Ángeles, 2006) y Sunny (Los Ángeles, 2008), han formado parte del elenco de numerosas producciones protagonizadas o impulsadas por el actor.

Sunny Sandler acaba de dar un importante paso en su trayectoria al asumir en Netflix su primer papel protagonista de gran relevancia sin depender directamente de la imagen de su padre. Este proyecto llega dos años después de su participación junto a otros miembros de su familia en Ni de coña estás invitada a mi bat mitsvá (2023).

Con 17 años, la actriz lidera el reparto de No se desea buena suerte (Don’t Say Good Luck), una nueva producción musical y dramática bajo la dirección de Julia Hart. La película llegó al catálogo de la plataforma el pasado 14 de agosto y rápidamente consiguió posicionarse entre los títulos más populares del servicio: durante sus primeras 48 horas superó los ocho millones de reproducciones y logró ingresar en el listado de las diez películas más vistas en más de 61 países.

En esta producción, Sunny Sandler da vida a Sophie Birenbaum, una joven estudiante que ve cumplido su sueño de obtener el rol principal en el musical de su escuela. Sin embargo, la alegría por esta oportunidad coincide con un momento especialmente difícil en su entorno familiar: el cáncer de su madre, Elizabeth, interpretada por Melanie Lynskey, ha reaparecido.

A partir de entonces, Sophie debe afrontar el desafío de equilibrar las exigencias de los ensayos y la responsabilidad de enfrentarse por primera vez a un escenario como protagonista con la angustia y la incertidumbre que provoca la posibilidad de perder a una de las figuras fundamentales de su vida.

Una historia real de la mano del productor de ‘La La Land’

La película está bajo la dirección de Julia Hart, responsable de Miss Stevens, quien además desarrolló el guion junto con Jordan Horowitz, productor de La La Land, y la escritora Laura Hankin.

La historia cinematográfica tiene como punto de partida una vivencia personal de Hankin, quien elaboró la primera versión del libreto tomando como referencia una etapa especialmente significativa de su juventud.

Durante su adolescencia, obtuvo el papel principal en la obra musical de su escuela justo en el momento en que el cáncer de su madre volvía a manifestarse, una experiencia que posteriormente trasladó a la ficción.

Con una duración aproximada de una hora y 35 minutos, la producción ha logrado obtener una respuesta muy favorable tanto entre los especialistas como entre los espectadores. A solo siete días de haber llegado a las pantallas, registra un 95 % de opiniones positivas de la crítica en Rotten Tomatoes, mientras que la valoración otorgada por el público alcanza el 81 %.

Entre las publicaciones que han destacado sus virtudes figura Variety, medio que ha elogiado la propuesta al describirla como un drama “admirablemente reflexivo” y “discretamente humano”, resaltando así su sensibilidad y profundidad.

Por otro lado, The New York Times pone el foco en el trabajo de Sandler, cuya actuación considera especialmente acertada y en perfecta armonía con las características de su personaje. A su vez, The Hollywood Reporter resalta la naturalidad con la que se transmiten los sentimientos a lo largo de la historia y considera que Melanie Lynskey constituye uno de los mayores aciertos del elenco.

“La verdadera joya de este elenco (como lo es en prácticamente todo lo que toca) es Lynskey, quien siempre está completamente presente, incluso cuando Liz lucha cada vez más por estarlo”, escriben.