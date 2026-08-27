La reacción de la mamá de Tini Stoessel contra Yanina Latorre: ¿Qué le dijo?

Yanina Latorre protagonizó un inesperado momento durante una transmisión en vivo al recibir una llamada de Mariana Muzlera , la mamá de Tini Stoessel. La conductora de SQP atendió el teléfono mientras estaba al aire, aunque el intercambio duró apenas unos instantes debido a que la mamá de la cantante no pretendía mantener una conversación pública .

Espectáculos La interna entre Tini y su padre: el reclamo de la cantante por sus ganancias y su carrera

Cuando advirtió que la comunicación había quedado expuesta en plena emisión, Yanina optó por finalizar el llamado de inmediato . La decisión tuvo como objetivo evitar que Mariana tuviera que hablar frente a las cámaras, ya que atravesaba un momento de profunda angustia y enojo .

El contacto se produjo en medio de la controversia que se desató a partir de una auditoría sobre las finanzas y el patrimonio de Tini Stoessel , cuya administración habría estado durante años bajo la responsabilidad de su padre, Alejandro Stoessel . Según trascendió, la revisión de las cuentas habría puesto bajo la lupa la forma en que se gestionaron los ingresos y bienes vinculados con la carrera de la cantante.

Mariana, la mamá de Tini, llamó a Yanina Latorre pero cortó rápidamente al darse cuenta que estaba al aire en #SQP pic.twitter.com/ouBdS9wzHX

A partir de ese análisis comenzó a circular una versión particularmente polémica : que la artista “no es dueña de nada” , debido a que no tendría participación ni control sobre determinadas sociedades relacionadas con sus ingresos. La información generó un fuerte revuelo y profundizó la controversia en torno al vínculo entre Tini y su padre .

Por qué la mamá de Tini Stoessel llamó furiosa a Yanina Latorre

En LAM, Pepe Ochoa explicó qué habría motivado el inesperado contacto de Mariana Muzlera con Yanina Latorre y aseguró que la madre de Tini Stoessel estaba muy molesta por las declaraciones que había realizado la conductora.

Según relató el panelista de Ángel de Brito, Mariana habría reaccionado con particular enojo a los comentarios de Yanina en la radio. “Yanina, no la atiendas a la mamá de Tini porque te va a putear de arriba abajo. Estaba furiosa por lo que dijo en la radio”, contó Ochoa.

Además, el panelista describió a Muzlera como una persona de carácter fuerte y sostuvo que su intención al comunicarse era reclamarle directamente a Yanina por sus dichos. “Mariana es brava y la llamaba para ponerla en vereda a Yanina”, afirmó.

Qué había dicho Yanina Latorre sobre la auditoría de Tini Stoessel

De acuerdo con el relato de Yanina Latorre, Alejandro Stoessel no habría buscado apropiarse de los presuntos 70 millones de dólares que, según la auditoría, no aparecerían registrados. La conductora sostuvo que el rol del padre de Tini Stoessel habría estado relacionado, en cambio, con un control estricto sobre los movimientos y gastos de la cantante.

Durante una entrevista en El Observador, Yanina aportó detalles acerca de cómo se habría supervisado el dinero de Tini y describió un mecanismo mediante el cual sus padres podían conocer sus consumos. “Cada vez que Tini usa la tarjeta, a los padres les suena una alarma y ellos ven dónde está gastando. Cuando lo vi, me horrorizó”, relató.