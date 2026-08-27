Se conoció el motivo por el que la mamá de Tini Stoessel llamó furiosa a Yanina Latorre.

La tensión en torno a la familia Stoessel sumó este miércoles un nuevo capítulo. Mientras Yanina Latorre conducía Sálvese Quien Pueda, Mariana Muzlera, la mamá de Tini , la llamó por teléfono y protagonizó un inesperado momento que sorprendió a todos en el estudio.

El conflicto familiar de Tini Stoessel tuvo este miércoles un nuevo episodio inesperado. Yanina Latorre estaba al frente de Sálvese Quien Pueda cuando recibió el llamado de Mariana Muzlera , la madre de la cantante, en una comunicación que rápidamente generó sorpresa y tensión dentro del estudio .

La conductora atendió la comunicación sin conocer de antemano la identidad de quien la estaba llamando. Al descubrir que era Mariana Muzlera , Yanina advirtió que la mamá de Tini no quería que el diálogo trascendiera públicamente y que se encontraba afectada por el conflicto familiar . Por ese motivo, decidió no continuar con la conversación frente a las cámaras y acordó seguir hablando con ella en privado .

El llamado tuvo lugar mientras aumentaba la repercusión por las versiones sobre una supuesta auditoría al patrimonio de Tini Stoessel . La información comenzó a generar especulaciones sobre el manejo de sus finanzas, que, según trascendió, durante años habrían estado bajo la administración de su padre , Alejandro Stoessel .

Sin embargo, la comunicación no habría sido casual y tendría un motivo específico. Según explicó horas después Pepe Ochoa en LAM, Mariana Muzlera estaba muy enojada por algunos dichos de Yanina Latorre durante su programa de radio, que habrían generado su reacción y la llevaron a comunicarse directamente con la conductora.

"Yanina, no la atiendas a la mamá de Tini porque te va a putear de arriba abajo. Estaba furiosa por lo que dijo en la radio", dijo el panelista.

De acuerdo con el relato de Ochoa, Mariana Muzlera habría tomado la decisión de comunicarse con Yanina Latorre con una intención clara: enfrentarla por sus declaraciones. El panelista aseguró que la madre de Tini no buscaba solamente aclarar lo ocurrido, sino marcarle su postura a la conductora. “Mariana es brava y la llamaba para ponerla en vereda a Yanina”, sostuvo en LAM.

Qué había dicho Yanina Latorre en la radio

Yanina Latorre aclaró que, según su versión, Alejandro Stoessel no habría buscado quedarse con los supuestos 70 millones de dólares que estarían bajo análisis en la auditoría. La conductora explicó que el cuestionamiento estaría relacionado con el control que el padre de Tini habría ejercido sobre sus gastos y decisiones económicas durante varios años.

La polémica por el manejo del patrimonio de Tini sumó un nuevo capítulo a partir de las declaraciones de Yanina Latorre en El Observador. La conductora aseguró que los padres de la cantante recibirían una alerta cada vez que ella utiliza su tarjeta y que, de esa manera, podrían saber dónde y en qué está gastando. “Cuando lo vi, me horrorizó”, afirmó.