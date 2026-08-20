Luck Ra salió al cruce del relato de La Joaqui sobre la ruptura y negó el "viaje romántico"

Cuando todo indicaba que la polémica en torno a la ruptura entre Luck Ra y La Joaqui comenzaba a quedar atrás, la historia volvió a generar repercusiones . En un primer momento, aparecieron imágenes del cantante cordobés junto a Tuli Acosta , señalada como una posible tercera en discordia , aunque ambos involucrados negaron que existiera algún vínculo de ese tipo.

Más tarde, el propio intérprete de “La Morocha” volvió a poner el tema sobre la mesa al hablar públicamente sobre las declaraciones que su expareja había realizado durante su participación en el confesionario de Rosalía .

La información fue dada a conocer por Ángel de Brito , quien contó durante su programa que Luck Ra se comunicó con él mediante un mensaje privado para poner en duda una de las versiones que más circuló sobre la separación. El conductor leyó parte del texto que habría recibido del cantante: “Espero que vos no te creas lo de los siete outfits para los siete días ni que fue un viaje romántico” .

El comentario hacía referencia a lo que La Joaqui había contado unos días antes durante su aparición en el confesionario de Rosalía , realizado en el marco de uno de los recitales que la cantante española brindó en Buenos Aires. Durante aquella conversación, la artista argentina se refirió a un vínculo en el que, de acuerdo con su relato, había llegado a imaginar un proyecto de vida en común e incluso una posible propuesta de matrimonio .

¿Qué había dicho La Joaqui?

Durante su intervención, La Joaqui relató que durante años había tenido el deseo de casarse, pero que nunca había logrado concretarlo. Según contó, en un momento de su vida conoció a quien consideró su “príncipe azul” y terminó enamorándose profundamente de él. Sin embargo, posteriormente afirmó que ese hombre “se desencantó” de ella y continuó con el relato de un viaje que, tiempo después, se volvió viral en las redes sociales.

De acuerdo con el relato de La Joaqui, ambos habían emprendido un viaje de una semana durante el cual ella había preparado “siete outfits de sorpresas románticas”, ya que esperaba recibir una propuesta que marcara un momento importante en la relación. Sin embargo, la situación tomó un rumbo completamente diferente. “Al cuarto llegó la propuesta. Pero no era de compromiso. Era de separación”, contó, en una de las declaraciones que más eco generó tras su conversación con Rosalía.

Luego de repasar aquella versión de los hechos, De Brito volvió sobre la conversación privada que, de acuerdo con su relato, había mantenido con el cantante cordobés. El periodista sintetizó la postura de Luck Ra con una frase contundente: “Joaqui, mentís”, dejando en claro que el artista rechazaba de manera tajante el relato que había dado su expareja sobre lo ocurrido.

El conductor también contó que el artista manifestó su malestar por la repercusión que alcanzó la ruptura y por las consecuencias que la polémica terminó generando para Tuli Acosta. Según leyó De Brito al aire, Luck Ra habría expresado: “Las bolas se me están hinchando porque al principio no sabía quién había empezado todo esto y ahora sí”.

En el mismo mensaje, el cantante habría señalado que las críticas hacia él no modificarían su vida cotidiana, pero mostró especial preocupación por la situación de su amiga. “Tuli la está pasando para el orto”, fue la frase con la que De Brito resumió la inquietud del artista por lo que estaba atravesando la joven.

De acuerdo con lo que relató el conductor, Luck Ra también habría cuestionado a algunas personas de su círculo cercano. Según explicó De Brito, el cantante hizo referencia a “amigos en común” a quienes en el pasado había recibido en su casa y brindado su confianza, pero que ahora estarían difundiendo “cosas inventadas” sobre su persona.

Mientras tanto, Tuli Acosta había vuelto a quedar en el foco de la polémica días atrás, luego de que se difundiera un video en el que aparecía junto a Luck Ra dentro de un hotel. Las imágenes volvieron a despertar rumores sobre una posible relación entre ambos, en medio de las distintas versiones que surgieron después de la separación del cantante y La Joaqui.

LAS PRIMERAS IMÁGENES DE LUCK RA Y TULI ACOSTA JUNTOS



Cc #LAM en América TV @elejercitodelam @AngeldebritoOk pic.twitter.com/E1SkBZEQfi — América TV (@AmericaTV) August 19, 2026

Ante la cantidad de cuestionamientos que recibió, Luck Ra decidió contestar públicamente a través de TikTok con unas pocas palabras. “Perdón por juntarme con mi mejor amiga, la próxima te pido permiso, que estés bien”, publicó el cantante, en respuesta a las críticas que surgieron después de que se mostrara junto a Tuli Acosta.

Ahora, esa respuesta se conecta con el mensaje privado que, según contó De Brito, el artista también habría enviado para negar la versión de los “siete outfits” y poner en duda el relato que había difundido su expareja.