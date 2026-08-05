La Joaqui reveló ante Rosalía cómo fue la separación de Luck Ra

Luego de atravesar un período marcado por el llanto , encuentros con amigas y reflexiones compartidas en sus redes sociales , La Joaqui comenzó a dejar atrás la separación de Luck Ra . En ese contexto, la artista subió este martes al escenario como invitada de Rosalía durante su tercer recital en Buenos Aires.

En ese marco, sorprendió al público con una revelación vinculada a su reciente ruptura sentimental . Luego de la enérgica introducción de Rosalía , La Joaqui tomó asiento en el confesionario y decidió compartir un aspecto muy personal de su vida.

En una escena con las luces apagadas, frente a la artista española y con miles de espectadores siguiendo atentamente cada palabra, la cantante argentina inició su relato con estas palabras: “ Siempre soñé con casarme. Toda la vida, nunca se me dio. Y un día me encontré con un príncipe azul. Y me enamoré ciegamente, perdidamente, locamente. Vi que estaba a punto de chocar y aceleré, como toda motomami ”.

A continuación, la cantante de “Butakera” se refirió a la imagen que aún conserva de Luck Ra y dejó en claro cuál es su mirada sobre él en la actualidad: “ Este príncipe azul era encantador. Es encantador, de hecho. Su encanto no se fue. De hecho, él fue quien se desencantó conmigo ”. Fue entonces cuando Rosalía la interrumpió y le dijo que eso no era posible, a lo que la invitada reafirmó: “ Es posible, es posible. El amor a veces se gasta de tanto usarlo ”.

A medida que avanzaba la conversación, La Joaqui profundizó en el tema que había decidido compartir esa noche y finalmente abordó la confesión que tenía preparada. “Bueno, resulta que este príncipe encantador un día me hace una invitación especial, mi persona especial, a un viaje especial en un lugar especial. Con planes especiales. En una fecha especial. Se viene mi propuesta. Soñé con esto desde que soy chiquita. Llegó”, manifestó, poniendo de relieve la ilusión que tenía.

El viaje que terminó con una inesperada separación

Sorprendida y acompañando el relato de su invitada, Rosalía intervino con una breve frase para darle paso al momento más esperado: “Llegó el momento, ¿no?”. Siguiendo la misma línea que su colega española, La Joaqui explicó de qué manera se había preparado para afrontar esa situación: “El viaje era de siete días, así que en mi maleta de siete días preparé siete outfits de sorpresas románticas. Porque si este hombre me va a proponer, quiero que me recuerde como la mujer más hermosa que alguna vez vio. Me puse el outfit el primer día y la propuesta no sucedió. El tercero igual, tampoco sucedió”.

Fue en ese momento cuando La Joaqui contó cuál era la idea que Luck Ra tenía para aquel viaje y explicó que la situación terminó marcando el cierre definitivo de la pareja: “Al cuarto llegó la propuesta. Pero no era de compromiso. Era de separación”.

La canción junto a Callejero Fino y las señales tras la ruptura

Pocas horas antes, la cantante había generado sorpresa entre sus seguidores tras presentar un nuevo tema junto a Callejero Fino, artista cercano a ella dentro de la escena musical argentina. La letra de la canción rápidamente llamó la atención del público, que interpretó varios de sus fragmentos como posibles mensajes dirigidos a su expareja.

La Joaqui y Luck Ra se habían convertido en una de las parejas más observadas y comentadas dentro del ambiente artístico argentino. A lo largo de su relación, ambos protagonizaron momentos compartidos como presentaciones, escapadas y distintas apariciones en redes sociales, donde sus seguidores siguieron de cerca cada publicación y registro de su vida cotidiana.

Una nueva etapa artística para La Joaqui

La separación sentimental tomó por sorpresa al público y, desde que ocurrió, la cantante decidió no ocultar lo sucedido. En cambio, optó por referirse al tema abiertamente, atravesar el proceso frente a sus seguidores y transformar esas experiencias en nuevas composiciones musicales.

La elección de La Joaqui de expresar lo que atravesaba sin ocultar detalles quedó reflejada de manera directa en la colaboración realizada junto a Callejero Fino. La relación entre ambos excede el plano artístico: además de compartir una trayectoria dentro de la misma escena musical, mantienen una amistad cercana que les permitió llevar esa confianza personal al estudio de grabación y dar forma a una canción que, por lo que anticipan sus primeras líneas, apuesta por mostrar las emociones sin filtros ni concesiones.

Las imágenes del detrás de escena de la grabación fueron compartidas por La Joaqui a través de sus historias de Instagram y permitieron conocer algunos detalles del estilo que tendrá el videoclip. El rodaje se realizó en un maxikiosco tradicional de barrio, con una escenografía marcada por una pared de ladrillos expuestos, pizarras con anotaciones manuales de los productos disponibles —como cigarrillos, golosinas, helados y bebidas— y un ambiente muy distante de las puestas en escena sofisticadas o lujosas.

La elección del lugar parece responder a una intención determinada: el choque entre un escenario cotidiano y popular y una letra que menciona mansiones y marcas de lujo como Louis Vuitton potencia el concepto central del tema.