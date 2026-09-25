Luck Ra habló de Tiago PZK y recordó el apoyo que le dió tras separarse de La Joaqui

Luck Ra se refirió a la separación de La Joaqui y habló en particular sobre la relación que tenía con Tiago PZK , a quien durante mucho tiempo consideró su amigo y que actualmente mantiene una relación sentimental con la referente del RKT.

Espectáculos. Luck Ra habría retomado el vínculo con una exnovia tras su separación de La Joaqui

Durante una conversación con Coscu , el cantante recordó que Tiago y Lit Killah fueron los primeros en enterarse de su ruptura. “Hubo un montón de teléfonos descompuestos que no sé quién descompuso, o andá a saber. A partir de ahí, mi vida se empezó a ir al carajo. Hasta se dijo que nunca fuimos amigos ”, explicó.

En esa línea, Luck Ra reivindicó la relación que había construido con su colega y aclaró que el vínculo entre ambos no se limitaba a cuestiones laborales ni a compartir encuentros de manera esporádica. “No sé en qué momento alguien es tu amigo, tu compañero, tu colega o algo, pero yo, por lo menos, si te tengo cariño, para mí sos un amigo” , sostuvo.

Más adelante, el cantante también rememoró uno de los mensajes que recibió de Tiago durante aquel período. “El chabón me mandaba mensajes: ‘Gordito, te quiero mucho, todo va a estar bien, no te preocupes por las cosas que la gente flashea una banda, vos sabés que te quiero un montón’” , recordó.

Además, señaló: “Esos mensajes después me hicieron muy mal. En su momento me hicieron muy mal”. Por otro lado, explicó que aquella experiencia modificó la manera en que empezó a relacionarse con las personas de su círculo cercano. “Empecé a desconfiar de la gente. Era como ‘a mí también me pasó, te entiendo más que nadie, es una cagada esto que te está pasando, la gente habla siempre de más’.

Al recordar lo sucedido antes de enterarse por los medios de comunicación del romance entre Tiago y La Joaqui, explicó que el distanciamiento se hizo evidente a partir de una fecha particular. “Después fue su cumpleaños y ya me parecía raro que no me haya invitado. De ahí no lo vi nunca más. Igual le mandé ‘amigo, feliz cumple, te quiero mucho’. Después le había mandado otra cosa y saltó esto’”, relató.

''Cuando corté relación con La Joaqui, las únicas dos personas que sabían eran Tiago y Lit Killah'': Luck Ra aseguró que lo que hizo su examigo ''fue una banda''. https://t.co/DuBCkUCAi3 pic.twitter.com/yvnh3LDeLv — MDZ Online (@mdzol) September 25, 2026

Qué dijo Luck Ra sobre la relación entre Tiago PZK y La Joaqui

Ante una pregunta de Coscu sobre el vínculo entre su expareja y Tiago, Luck Ra dejó en claro que no cuestiona la decisión que ambos tomaron de iniciar una relación. “Ellos igual se conocían de antes”, señaló.

En esa misma línea, agregó: “Desde el primer día solo espero que ella sea feliz ahora en esta nueva etapa con él. Ya está. Independientemente de si a mí me duele o no, eso ya es problema mío. Hicimos lo que pudimos, nos soltamos, no nos debemos nada”.

No obstante, admitió que la conducta de Tiago no fue la que esperaba, ya que consideraba que entre ellos existía una especie de código propio de la amistad.

“Yo siento que entre los hombres hay cierto código”, afirmó. Al ser consultado sobre qué habría hecho si la situación hubiera ocurrido a la inversa y se tratara de una amiga de Tiago, fue categórico al responder: “Yo tampoco lo hubiese hecho. No me hubiese puesto ni me hubiese agarrado a alguna amiga de ellos, te soy sincero”.

Luck Ra también se refirió a los rumores sobre su vida sentimental

Durante la conversación, Luck Ra aprovechó para negar las versiones que habían surgido acerca de una presunta fiesta en Ibiza luego de su separación.

Luck Ra apuntó contra Tiago PZK tras su romance con La Joaqui.

“No había ninguna sola chica que sea paga ni nada de eso. Todo mentira, amigo, olvidate”, aseguró. Además, explicó que las versiones sobre un supuesto nuevo romance terminaron afectándolo incluso al momento de acercarse a otras mujeres.

“No le hablo a nadie porque me da miedo hablarles a las chicas. Me olvidé completamente de cómo se chamuyaba, amigo. Te lo juro, pa”, concluyó entre risas.