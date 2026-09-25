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25 de septiembre de 2026 - 07:14
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Axel vuelve a Jujuy: "Nunca estuve solo porque siempre estuvieron ustedes"

Axel vuelve a Jujuy con su nueva gira “Así Vivir Tour”. El cantautor argentino se presentará el viernes 2 de octubre en el Centro Cultural Martín Fierro.

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La presentación será el viernes 2 de octubre, a las 21, en el Centro Cultural Martín Fierro de San Salvador de Jujuy. Las entradas para el espectáculo se encuentran disponibles a través de Norte Ticket.

El artista definió esta nueva etapa como un recorrido atravesado por distintas experiencias personales y musicales. “Mi vida estuvo marcada por desafíos que no elegí, pero sí elegí cómo atravesarlos. Con caídas, con dudas, con tristeza y también con fe, resiliencia y gratitud. Este nuevo tour se llama Así Vivir porque quiero compartirles las canciones que nacieron en la luz y las que nacieron en la sombra”.

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Axel y un recorrido por toda su carrera

El espectáculo propone recuperar canciones que marcaron distintas etapas de la carrera del músico, pero también darle un lugar central a Vuelve, el álbum que lanzó después de varios años sin editar material nuevo.

“Canciones de siempre como nunca antes y el disco VUELVE completo, que marcó una etapa profunda en mi camino. Así vivir es elegir quedarse, amar, seguir. Es elegir encontrarnos, mirarnos a los ojos y recordar que nunca estuve solo porque siempre estuvieron ustedes”, destacó.

La gira forma parte de una nueva etapa artística para Axel, quien volvió a los escenarios con un espectáculo renovado y continúa sumando presentaciones tanto en Argentina como en el exterior. Durante los primeros festivales del año, más de 150.000 personas acompañaron sus shows, en los que combinó sus canciones más conocidas con versiones renovadas y una puesta que apuesta por el impacto visual y sonoro.

Los clásicos que forman parte del show

El repertorio incluye varias de las canciones que se convirtieron en éxitos a lo largo de su carrera. Entre ellas aparecen “Amo”, “Miradas”, “Todo mi mundo”, “Te voy a amar”, “Tu amor por siempre” y “Celebra la vida”, además de las composiciones más recientes de su último trabajo discográfico. La propuesta busca mantener un formato cercano con el público, pero acompañado por una producción escénica renovada que recorre diferentes momentos de su historia musical.

“Vuelve”, el disco que marcó el regreso de Axel

Después de siete años sin publicar un álbum de estudio, Axel lanzó en 2024 Vuelve, un trabajo integrado por 12 canciones y que representa una nueva etapa dentro de su carrera. El primer single fue “El Motivo”, compuesto junto al escritor cubano Alexis Díaz Pimienta, quien trabajó con artistas como Jorge Drexler, Juanes y Natalia Lafourcade. La canción surgió, además, a partir de un consejo del propio Drexler.

Luego llegaron otros temas como “Vuelve”, canción que da nombre al disco; “Abismo”, una balada centrada en el amor a primera vista; y “Solo tu voz”, una colaboración con la cantante española Rozalén. Estas canciones forman parte del repertorio que Axel presentará en Jujuy junto a varios de los temas que acompañaron su trayectoria.

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