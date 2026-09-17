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17 de septiembre de 2026 - 08:38
Espectáculos.

Axel llega a Jujuy con su nueva gira "Así Vivir Tour"

Axel se presentará el viernes 2 de octubre a las 21 en San Salvador de Jujuy. El show incluirá las canciones de su último disco y los grandes clásicos.

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Claudio Serra
Por  Claudio Serra
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El reconocido cantautor argentino se presentará el viernes 2 de octubre, a las 21, en el Centro Cultural Martín Fierro de San Salvador de Jujuy. Las entradas para el espectáculo están disponibles a través de Norte Ticket.

Axel presentará “Vuelve” y repasará sus grandes clásicos

El espectáculo marcará la presentación oficial en Jujuy de “Vuelve”, el álbum que Axel lanzó en 2024 después de siete años sin publicar una producción de estudio.

Axel llega a Jujuy con su nueva gira “Así Vivir Tour”

Axel llega a Jujuy con su nueva gira “Así Vivir Tour”

El disco cuenta con 12 canciones que recorren diferentes emociones y momentos personales del artista. Además del nuevo material, el repertorio incluirá los clásicos que acompañaron sus más de dos décadas de trayectoria.

Sobre el concepto que dio origen a esta nueva gira, Axel expresó:

“Mi vida estuvo marcada por desafíos que no elegí, pero sí elegí cómo atravesarlos. Con caídas, con dudas, con tristeza y también con fe, resiliencia y gratitud. Este nuevo tour se llama Así Vivir porque quiero compartirles las canciones que nacieron en la luz y las que nacieron en la sombra”.

“Canciones de siempre como nunca antes y el disco VUELVE completo, que marcó una etapa profunda en mi camino. Así vivir es elegir quedarse, amar, seguir. Es elegir encontrarnos, mirarnos a los ojos y recordar que nunca estuve solo porque siempre estuvieron ustedes”, destacó.

La propuesta combinará así las nuevas composiciones con canciones que se convirtieron en algunas de las más reconocidas de su repertorio.

Axel llega a Jujuy con su nueva gira “Así Vivir Tour”

Axel llega a Jujuy con su nueva gira “Así Vivir Tour”

Una nueva etapa después de celebrar 25 años de carrera

Durante el último año, Axel realizó más de 70 conciertos en Argentina, Latinoamérica y España con su “25 Tour”, la gira con la que celebró sus 25 años de trayectoria y volvió a encontrarse con su público.

A comienzos de este año también formó parte de diferentes festivales multitudinarios que, en conjunto, reunieron a más de 150 mil personas. En marzo, además, participó como artista invitado del show de Q' Lokura en el Movistar Arena, donde interpretó junto al grupo una versión en cuarteto de su canción “Y qué?”.

Ahora, con “Así Vivir Tour”, Axel inicia una nueva etapa y suma a San Salvador de Jujuy dentro de su recorrido, con un espectáculo que promete combinar su presente musical con las canciones que marcaron su carrera.

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