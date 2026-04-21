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21 de abril de 2026 - 08:04
Espectáculos.

Axel confirmó su gira 2026 y anunció show en Jujuy para octubre

Axel llegará a Jujuy con el “Así Vivir Tour” el 2 de octubre en el Centro Cultural Martín Fierro ¡Imperdible!

Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Axel.

Axel.

El cantautor argentino Axel incluyó a Jujuy en su agenda 2026 y confirmó un recital para el 2 de octubre a las 21 en el Centro Cultural Martín Fierro. El show forma parte de su nueva gira “Así Vivir Tour”, con la que recorrerá distintos escenarios del país y la región. Las entradas ya se encuentran disponibles a través de Norteticket.

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El artista presentará en vivo su último trabajo discográfico, Vuelve, junto a un repertorio que incluirá canciones que marcaron su carrera. La fecha en la San Salvador de Jujuy se suma a un calendario que anticipa una fuerte presencia en el circuito nacional.

El anuncio generó expectativa entre seguidores del norte argentino, donde el músico mantiene una base sólida de público. La presentación se perfila como uno de los eventos destacados del último trimestre del año en la provincia.

Embed - Axel - Así Vivir (Video Oficial)

Una gira con sello personal

El “Así Vivir Tour” surge como una propuesta que pone el foco en lo emocional y en el recorrido artístico del cantante. Axel planteó este espectáculo como una forma de compartir experiencias personales a través de sus canciones.

“Mi vida estuvo marcada por desafíos que no elegí, pero sí elegí cómo atravesarlos” “Mi vida estuvo marcada por desafíos que no elegí, pero sí elegí cómo atravesarlos”

La puesta combina momentos íntimos con pasajes de mayor intensidad, en un formato que busca cercanía con el público. El repertorio incluye temas recientes y piezas que forman parte de su identidad musical.

Axel (2)
Axel.

Axel.

El regreso discográfico con “Vuelve”

Tras siete años sin lanzar un álbum de estudio, Axel presentó en 2024 “Vuelve”, un material integrado por 12 canciones. El disco propone un recorrido por distintas emociones, con letras que abordan vínculos, desafíos personales y reflexiones.

El lanzamiento marcó una nueva etapa en su carrera, con un sonido actualizado y una narrativa más introspectiva. Este trabajo ocupa un lugar central en la gira y tendrá protagonismo en cada presentación.

El espectáculo en Jujuy será la oportunidad para escuchar en vivo estas composiciones, junto a éxitos que consolidaron su trayectoria dentro del pop latino.

Axel
Axel.

Axel.

Un artista con trayectoria y convocatorias masivas

Durante el último año, Axel llevó adelante más de 70 conciertos en Argentina, Latinoamérica y España en el marco de su “25 Tour”. Esa gira celebró sus 25 años en la música y marcó su reencuentro con el público en distintos escenarios.

En lo que va de este año, participó en festivales multitudinarios que reunieron a más de 150 mil personas. También formó parte de shows especiales, como su presentación junto a Q’Lokura en el Movistar Arena, donde interpretó “Y qué?” en versión cuarteto.

Con este presente, el artista se posiciona como una de las figuras más convocantes del circuito musical. Su llegada a Jujuy refuerza la agenda cultural local con un espectáculo de alcance nacional.

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