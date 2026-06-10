La foto inédita del Indio Solari tomada horas antes de su muerte que emocionó a todos

Se conoció la última foto del Indio Solari un día antes de su muerte.

La última foto de Indio Solari salió a la luz luego de que la compartiera Gastón Daus , quien fue su asistente , cuidador y amigo durante más de dos décadas . La imagen cobró una relevancia porque fue tomada el 4 de junio de 2026 en su casa de Parque Leloir , apenas unas horas antes del ACV hemorrágico que provocó su fallecimiento el 5 de junio.

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La despedida al músico tuvo una convocatoria multitudinaria : más de un millón de personas participaron del último adiós realizado el domingo en el Polideportivo Gatica , en Avellaneda . Posteriormente, sus restos fueron llevados al cementerio municipal de Lanús y, tras la autorización de la Justicia bonaerense , se concretó la cremación .

Se conoció la última foto del Indio Solari un día antes de su muerte.

La imagen compartida por Gastón Daus retrata al artista en el parque de su vivienda de Parque Leloir. Allí aparece junto a un árbol de follaje rojizo, usando anteojos oscuros, una de las camisas que solía vestir, además de un suéter, un saco y el bastón que había pasado a utilizar en los últimos años a causa del Parkinson.

Pocas horas después de que se tomara esa fotografía, Solari compartió la cena con sus familiares y luego se dirigió a la piscina climatizada que solía utilizar para aliviar las molestias derivadas del Parkinson. Fue en ese lugar donde sufrió el ACV hemorrágico que derivó en su fallecimiento.

Junto con la imagen, Gastón Daus publicó un mensaje escrito en primera persona en el que precisó cuándo fue tomada la foto y reflejó la estrecha relación que lo unió al músico a lo largo de 26 años.

Gastón Daus compartió la última foto del Indio Solari en su casa de Parque Leloir.

En el mismo mensaje, Daus sumó: “Gracias por hacerme vivir los 26 años más lindos de mi vida, por compartir tanto y enseñarme el valor de la lealtad que juntos construimos todo este tiempo. Sigo siendo el Gavilán que va decir lo que vos querías, pero no podías. Te amo”. El posteo precisó además que la foto correspondía al 4 de junio de 2026.

La difusión de la fotografía en las redes provocó una rápida repercusión entre los admiradores del músico, que la interpretaron tanto como una escena de su vida cotidiana en el ámbito familiar como el último retrato tomado antes de su muerte. La publicación recibió cientos de comentarios cargados de afecto, reconocimiento y muestras de apoyo.

Revelaron la última foto del Indio Solari.

El parecido único con una foto de su madre

La foto también despertó interés por la similitud que guarda con una imagen previa de su madre, Celina Estelita Choy, más conocida como Chicha, que el propio Indio Solari había compartido años atrás en su autobiografía Recuerdos que mienten un poco, publicada en 2019.

Gastón Daus fue asistente, cuidador y amigo del Indio Solari durante más de 20 años.

Aquella imagen de Chicha estaba acompañada por la leyenda “Chicha entre los colores de Parque Leloir”, mientras que la reciente fotografía de Solari lo retrata en un escenario muy parecido, posando junto a uno de los árboles del parque que rodea su vivienda.

El artista ya había rendido tributo a sus padres en la portada de El ruiseñor, el amor y la muerte, publicado en 2018 como su último trabajo de estudio junto a Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado. Para ese disco eligió una fotografía de ambos cuando eran jóvenes, tomada en un entorno rural.

El impacto que provocó la muerte de Indio Solari también dio lugar a momentos de gran sensibilidad durante el velorio. Entre ellos, se destacó la escena de una seguidora que rompió en llanto detrás de las vallas, mientras que Virginia Mones Ruiz, conocida como Viru y compañera del músico durante 45 años, se acercó para brindarle contención. El episodio fue relatado por testigos y quedó registrado en imágenes difundidas por Puro Show.

Celina Estelita Choy, conocida como Chicha, en una foto que el Indio Solari dio conocer de su madre en su autobiografía Recuerdos que mienten un poco.

Viru se acercó hasta donde estaba la joven, atravesó el vallado, le sostuvo la cara entre sus manos y le transmitió unas palabras de aliento: “Tenés que ser fuerte, quedate todo lo que quieras”. Más tarde, cuando la fan intentó expresarle cuánto la afectaba la pérdida, le respondió con una promesa cargada de emoción: “Yo le doy el beso al Indio de tu parte”.

Embed "Yo le doy un beso de tu parte"



El hermoso gesto de Viru, esposa del Indio, con una fan que estaba completamente desconsolada.



Que mujer. pic.twitter.com/HBUjAH7z0X — Resistencia Nacional (@ResistenciaNac_) June 8, 2026

Mientras se desarrollaban las manifestaciones de dolor de los seguidores, el juez de Garantías Jorge Rodríguez autorizó formalmente la cremación requerida por los familiares y allegados más cercanos del artista.

´Gracias por hacerme vivir los 26 años más lindos de mi vida´, le dedicó Gastón Daus al Indio Solari.

El traslado de los restos al cementerio municipal de Lanús se realizó bajo un importante dispositivo de seguridad. En los accesos se dispuso un operativo policial con perímetros de control para resguardar la intimidad de la familia y prevenir posibles aglomeraciones de admiradores.