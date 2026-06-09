martes 09 de junio de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
9 de junio de 2026 - 13:20
País.

La Justicia autorizó la cremación de los restos del Indio Solari

La decisión se tomó luego de los estudios complementarios realizados en el marco de la causa por averiguación de causales de muerte del Indio Solari.

+ Seguir en
Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Autorizan la cremación del Indio Solari tras los estudios forenses

Autorizan la cremación del Indio Solari tras los estudios forenses

Lee además
mas de 10 anos de pasion ricotera: la historia del jujeno que homenajea al indio solari
Jujuy.

Más de 10 años de pasión ricotera: la historia del jujeño que homenajea al Indio Solari
Entre banderas argentinas y el Indio plasmado en ellas.
País.

El multitudinario velorio del Indio Solari en fotos

El expediente quedó a cargo del fiscal Lucio Rivero, de la UFI N°2 de Morón, quien intervino para esclarecer las circunstancias del fallecimiento del histórico líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Según trascendió, para la fiscalía no hay indicios de criminalidad ni señales de negligencia en torno a la muerte del artista, por lo que la causa avanza hacia su cierre definitivo.

Qué determinó la autopsia

El Indio Solari murió el viernes 5 de junio, a los 77 años, en su casa de Parque Leloir. Su cuerpo fue encontrado por una cuidadora en la zona del patio, cerca de la pileta climatizada de la vivienda.

De acuerdo con el informe preliminar de la autopsia, el músico sufrió un ACV hemorrágico que le provocó la muerte de manera inmediata. También se informó que no hubo signos de ahogamiento, un dato clave para descartar otras hipótesis sobre el fallecimiento.

indio solari (1)

Una despedida multitudinaria

La autorización judicial para la cremación se conoció después del multitudinario velorio público que se realizó en Villa Domínico, donde miles de fanáticos se acercaron para despedir a una de las figuras más influyentes del rock argentino.

Durante horas, seguidores de distintas generaciones rindieron homenaje al Indio con banderas, canciones y símbolos del universo ricotero. La despedida volvió a mostrar el vínculo profundo que el artista construyó con su público a lo largo de décadas.

Lo que tenés que saber

  • La Justicia autorizó la cremación de los restos del Indio Solari.
  • La medida se tomó tras los estudios complementarios realizados en la causa.
  • La investigación está a cargo del fiscal Lucio Rivero, de la UFI N°2 de Morón.
  • La autopsia preliminar determinó que murió por un ACV hemorrágico.
  • No se encontraron signos de ahogamiento.
  • Para la fiscalía, no hay indicios de criminalidad ni negligencia.
  • La causa por averiguación de causales de muerte avanza hacia su cierre.
  • El Indio murió el viernes 5 de junio, a los 77 años, en su casa de Parque Leloir.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Más de 10 años de pasión ricotera: la historia del jujeño que homenajea al Indio Solari

El multitudinario velorio del Indio Solari en fotos

Finalizó la despedida al Indio Solari en Avellaneda y hay expectativa por su sepelio

Despedida del Indio Solari: el gesto de Viru, su esposa, que conmovió a todos

Terminó el velorio del Indio Solari: hubo más de 80 cuadras de fila

Lo que se lee ahora
Buscan a Luciana Aylén Barrios Alarcón, una adolescente de Córdoba
Córdoba.

Alerta Sofía: gran operativo para buscar a otra adolescente en Córdoba

Por  Maria Eugenia Burgos

Las más leídas

Arrancó el cambio de sentido de circulación en el acceso sur de San Salvador de Jujuy
Jujuy.

Arrancó el cambio de sentido de circulación en el acceso sur de San Salvador de Jujuy

Agostina Vega.
País.

Caso Agostina Vega: hallaron dos ADN bajo sus uñas y hay una nueva detenida

Conflicto con el transporte en Bolivia 
Jujuy.

Transportistas podrían bloquear el paso de La Quiaca - Villazón por la falta de combustible

Caso Ivo Torres video
Jujuy.

Asesinato de Ivo Torres: "Nunca más podré abrazar a mi hijo"

Todas las elegidas en la Elección Capital 2025.
Fiesta.

FNE 2026: confirmaron la fecha de la Elección Capital

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel