Autorizan la cremación del Indio Solari tras los estudios forenses

La Justicia autorizó la cremación de los restos de Carlos Alberto “Indio” Solari, luego de que se realizaran los estudios complementarios ordenados en el marco de la causa por averiguación de causales de muerte. La decisión llega después del informe preliminar de la autopsia, que determinó que el músico murió a causa de un ACV hemorrágico.

El expediente quedó a cargo del fiscal Lucio Rivero, de la UFI N°2 de Morón, quien intervino para esclarecer las circunstancias del fallecimiento del histórico líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Según trascendió, para la fiscalía no hay indicios de criminalidad ni señales de negligencia en torno a la muerte del artista, por lo que la causa avanza hacia su cierre definitivo.

Qué determinó la autopsia El Indio Solari murió el viernes 5 de junio, a los 77 años, en su casa de Parque Leloir. Su cuerpo fue encontrado por una cuidadora en la zona del patio, cerca de la pileta climatizada de la vivienda.

De acuerdo con el informe preliminar de la autopsia, el músico sufrió un ACV hemorrágico que le provocó la muerte de manera inmediata. También se informó que no hubo signos de ahogamiento, un dato clave para descartar otras hipótesis sobre el fallecimiento.

indio solari (1) Una despedida multitudinaria La autorización judicial para la cremación se conoció después del multitudinario velorio público que se realizó en Villa Domínico, donde miles de fanáticos se acercaron para despedir a una de las figuras más influyentes del rock argentino. Durante horas, seguidores de distintas generaciones rindieron homenaje al Indio con banderas, canciones y símbolos del universo ricotero. La despedida volvió a mostrar el vínculo profundo que el artista construyó con su público a lo largo de décadas. Lo que tenés que saber La Justicia autorizó la cremación de los restos del Indio Solari.

La medida se tomó tras los estudios complementarios realizados en la causa.

La investigación está a cargo del fiscal Lucio Rivero, de la UFI N°2 de Morón.

La autopsia preliminar determinó que murió por un ACV hemorrágico.

No se encontraron signos de ahogamiento.

Para la fiscalía, no hay indicios de criminalidad ni negligencia.

La causa por averiguación de causales de muerte avanza hacia su cierre.

El Indio murió el viernes 5 de junio, a los 77 años, en su casa de Parque Leloir.

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