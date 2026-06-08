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8 de junio de 2026 - 09:31
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Finalizó la despedida al Indio Solari en Avellaneda y hay expectativa por su sepelio

Miles de seguidores se acercaron a Villa Domínico para rendir homenaje al histórico líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Despedida al Indio Solari.

Despedida al Indio Solari.

Una multitud se congregó en el Microestadio Gatica de Villa Domínico, en Avellaneda, para despedir por última vez al Indio Solari. El hombre fue encontrado sin vida el viernes 5 de junio alrededor de las 9 de la mañana, en las inmediaciones de la pileta de su vivienda ubicada en Parque Leloir.

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Según determinaron los resultados de la autopsia, el fallecimiento se produjo a causa de un accidente cerebrovascular (ACV). El acceso al velatorio quedó cerrado durante la madrugada de este lunes y, hasta el momento, no se dieron a conocer detalles acerca de cómo se llevará adelante la inhumación del músico.

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Una ceremonia histórica para despedir al Indio Solari

A través de un mensaje difundido esta mañana, la familia expresó su agradecimiento a quienes participaron de la despedida y dejó un deseo para el futuro de su obra: "Que su música no pare nunca más".

La ceremonia de despedida se puso en marcha a las 10 de la mañana del domingo, una hora antes del horario anunciado originalmente, como consecuencia de la enorme cantidad de personas que se acercaron al lugar. La fila de asistentes llegó a extenderse cerca de 8 kilómetros y alcanzó zonas próximas al límite con la Ciudad de Buenos Aires.

Desde ese momento, el acceso al predio permaneció habilitado de manera ininterrumpida hasta la madrugada de este lunes. Recién entonces comenzó a disminuir la afluencia de seguidores, que durante horas habían continuado llegando pese a las lluvias y al intenso frío.

La despedida del Indio Solari se interpreta como un rito de pertenencia y comunidad.

A través de un comunicado, la familia había informado que la despedida no tendría un horario límite y que se extendería “hasta que haga falta, para que nadie pierda su oportunidad de decirle adiós”. Sin embargo, alrededor de las 4:30 de la madrugada se interrumpió la transmisión en vivo del evento.

Más tarde, poco después de las 6 de la mañana, se confirmó que las puertas no volverían a abrirse debido a que la ceremonia había concluido. El velatorio se desarrolló en el predio ubicado sobre la avenida Mitre al 5000, dentro del Parque de los Trabajadores.

El comunicado final de la familia

Pocos minutos antes de las 8 de la mañana, los familiares de Carlos Alberto Solari utilizaron las redes sociales para expresar su agradecimiento a todas las personas que participaron de la despedida. Lo hicieron mediante un mensaje en el que destacaron el acompañamiento recibido durante la ceremonia.

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Ya está. Todas y todos los que tuvieron la posibilidad de acercarse a despedirlo, lo hicieron. Ahora la lluvia nos manda a todos a casita, a seguir penando por dentro y a recordarlo como era: humano, infinito”, señalaron en la publicación.

En el mensaje, publicado bajo el título “Comunicado de la familia del Indio Solari”, el entorno cercano del cantante puso en valor la labor de todas las personas que colaboraron para organizar la despedida en un plazo muy breve. En ese sentido, expresaron su reconocimiento tanto a quienes asistieron al homenaje como a quienes contribuyeron a hacerlo posible.

Gracias a todos los que hicieron este esfuerzo: tanto los que se acercaron y los que lloraron donde los sorprendió la pena, como las toneladas de muchachos y muchachas que hicieron posible y formaron parte de la organización descomunal que supuso esta despedida, en tiempo récord”, señalaron.

El Indio Solari sobre las despedidas: "Son estos dolores dulces"

Los familiares también recordaron una expresión que, según contaron, Solari repetía con frecuencia al referirse a las despedidas: “Él nos anticipó que las despedidas son estos dolores dulces”. A continuación agregaron una reflexión cargada de emoción: “Lo que no nos avisó fue que dolores dulces como estos iban a durar toda nuestra vida”.

Más adelante, en el mismo texto, sostuvieron que el músico dejó señales de su rutina creativa antes de fallecer. “Como no podía ser de otro modo, pensó en todo antes de irse. Y por eso dejó encendido el equipo Marshall de su guitarra y el equipo de sonido donde escuchaba las canciones en las que trabajaba”, expresaron al evocar los elementos que formaban parte de su trabajo cotidiano.

Una multitud pasó a darle el último adiós al ex cantante de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota por Avellaneda, en una fila incesante que ni la lluvia detuvo.

En la parte final del mensaje, la familia interpretó ese detalle como una especie de legado dirigido a sus seguidores. “Nos sugirió, así, que la música debía seguir sonando, allá o el lado de que ocurriese. Hagamos eso. Que su música no pare nunca más”, expresaron.

De esta manera, el comunicado concluyó con una invitación a mantener viva la obra del artista y a continuar acompañando sus canciones más allá de su ausencia.

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