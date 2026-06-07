El multitudinario velorio del Indio Solari en fotos

Miles de fanáticos llegaron al Microestadio José María Gatica para darle el último adiós al músico. Muchos pasaron la noche en vigilia y la fila llegó a extenderse por decenas de cuadras.

Entre banderas argentinas y el Indio plasmado en ellas.

Entre banderas argentinas y el Indio plasmado en ellas. Por

En el velatorio del Indio Solari, los fanáticos dejaban sus pertenencias.

Los fanáticos dejaban sus camisetas en el cajón.

Enorme mural en una de la calles de Buenos Aires.

Más de 5km de fila para despedir al Indio.

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