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8 de junio de 2026 - 12:28
Sociedad.

Despedida del Indio Solari: el gesto de Viru, su esposa, que conmovió a todos

La mujer acompañó a una fan quebrada por el dolor y le dedicó una frase cargada de contención: “Yo le doy un beso de tu parte”.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
El conmovedor gesto de Viru, la esposa del Indio Solari con una fan desconsolada.

El conmovedor gesto de Viru, la esposa del Indio Solari con una fan desconsolada.

En medio de la multitud que ocupó las calles y el velatorio para despedir al Indio Solari, se vivió una situación que impactó a todos. En ese constante movimiento de seguidores, una joven fan, completamente sobrepasada por la emoción, se acercó a las vallas que delimitaban el acceso al féretro.

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Entre lágrimas y una angustia evidente, su llanto se hizo notar entre la gente y llegó hasta Virginia Mones Ruiz, conocida como Viru, compañera del músico durante 45 años.

El gesto de la esposa del Indio Solari con una fan

Viru, quien históricamente mantuvo un perfil reservado y alejado del protagonismo público, decidió atravesar las vallas, acercarse a la joven y protagonizar un gesto que quedó grabado en la memoria de los presentes. Le sostuvo el rostro con ambas manos, le habló con suavidad y le pidió que intentara calmarse y prestarle atención.

El abrazo de Viru con una fan del Indio Solari en el extenso velatorio en Villa Domínico.

Con serenidad, en medio de la conmoción de quienes observaban la situación, le dijo: “Tenés que ser fuerte, quedate todo lo que quieras”.

La joven, quebrada por el llanto y con las palabras entre-cortadas, intentaba encontrar algún tipo de alivio emocional. Viru no dudó en abrazarla y acompañarla en ese momento de vulnerabilidad compartida. “Yo le doy el beso al Indio de tu parte”, le aseguró, cerrando la escena con un gesto de contención y empatía que, en apenas unos segundos, condensó el clima de toda la despedida.

No hubo registro mediático ni declaraciones grandilocuentes. Solo quedó el murmullo de las personas presentes y el eco inconfundible de las canciones que el Indio dejó como legado.

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El registro del encuentro se difundió rápidamente y, en pocos minutos, comenzó a circular de manera masiva en redes sociales y espacios de fanáticos, reproduciéndose una y otra vez. Para gran parte del público, la escena de Viru abrazando a la joven terminó convirtiéndose en una imagen emblemática de la despedida final, un gesto cargado de afecto y respeto que reflejó la historia de la pareja.

En paralelo a la conmoción general, otras dos mujeres se aproximaron a Viru, le tomaron la mano y le expresaron su agradecimiento entre lágrimas.

“La mejor compañera fuiste vos"

“La mejor compañera fuiste vos en todos estos años. Gracias, gracias por lo que hiciste por nosotras”, le expresaron, condensando en esas palabras un agradecimiento compartido. Viru, manteniendo su serenidad habitual, escuchó y recibió cada muestra de cariño y reconocimiento sin intentar ocupar el centro de la escena.

El episodio ocurrió en el marco de una despedida masiva. Desde que el fallecimiento del Indio se conoció el viernes, alrededor de un millón de personas se movilizaron en distintos puntos. Primero en Parque Leloir, frente a la vivienda del músico; luego en el Obelisco y en Plaza de Mayo; y finalmente en el velatorio realizado en Villa Domínico.

Casi 9 kilómetros de fila de fanáticos para despedir por última vez al Indio Solari.

La cola de ingreso llegó a abarcar cerca de nueve kilómetros en Avellaneda, extendiéndose hasta el Microestadio Gatica. A lo largo de varias horas, los seguidores fueron entrando de manera ordenada, desafiando la lluvia y las bajas temperaturas para poder dar su último adiós. El operativo de organización facilitó la llegada de colectivos desde diferentes provincias y permitió el acceso de miles de personas por hora, de acuerdo con información oficial.

Por su parte, la familia del Indio optó por un mensaje breve y claro para el cierre de la ceremonia. En él, agradecieron el trabajo de la organización y a quienes recorrieron largas distancias para poder estar presentes: “Gracias a todos los que hicieron este esfuerzo: tanto los que se acercaron y los que lloraron donde los sorprendió la pena, como las toneladas de muchachos y muchachas que hicieron posible y formaron parte de la organización descomunal que supuso esta despedida, en tiempo récord”.

Virginia Mones Ruiz, la esposa del Indio Solari que lo acompañó durante más de 40 años.

En el comunicado, la familia recordó una frase que el Indio acostumbraba a mencionar: “Él nos anticipó que las despedidas son estos dolores dulces. Lo que no nos avisó fue que dolores dulces como estos iban a durar toda nuestra vida”.

El texto concluyó con una imagen de fuerte carga simbólica: el músico dejó prendidos su amplificador Marshall y el sistema de audio que utilizaba para escuchar y trabajar sus canciones, como una señal de que la música debía continuar sonando incluso después del adiós.

La despedida se ubicó entre las expresiones populares más masivas de la historia cultural argentina, con una dimensión solo comparable a los funerales de Juan Domingo Perón y Eva Perón.

despedida indio solari

La avenida Bartolomé Mitre se transformó en el punto central de una vigilia que trascendió fronteras barriales y sociales, donde las canciones y los relatos personales se mezclaron de forma constante. El espíritu de la jornada quedó resumido en el mensaje elegido por la familia: “Que su música no pare nunca más”.

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