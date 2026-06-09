Indignación en Bahía Blanca: mataron a una nutria a patadas, se filmaron y fueron denunciados

Un indignante caso de maltrato animal generó una fuerte reacción en la ciudad de Bahía Blanca luego de que se difundiera en redes sociales un video en el que dos jóvenes de 18 años agreden a patadas a una nutria hasta provocarle la muerte .

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El material audiovisual se propagó rápidamente en las últimas horas y llegó a manos de las autoridades locales , que confirmaron que avanzarán con acciones judiciales contra los responsables del hecho. Los implicados fueron identificados como Bautista Bravo e Imanol Santerre , ambos originarios de Coronel Suárez y residentes en Bahía Blanca por motivos de estudio.

Maltrato animal y repudio: se filmaron matando una nutria entre risas Sucedió en Bahía Blanca y los agresores tienen 18 años. "El video lo subieron estos dos criminales, a modo de trofeo", dijo la encargada de zoonosis en la ciudad. En LN+ pic.twitter.com/QJgYqTH0BC

De acuerdo con el registro fílmico , Bravo arrincona al animal semiacuático contra la vereda en la zona de calle Paraguay al 500 y lo golpea de manera reiterada hasta causarle la muerte, mientras que Santerre documenta toda la secuencia con su teléfono celular . El hecho se habría producido durante la noche del jueves .

El ejemplar era de pelaje pardo, con un tamaño cercano a los 60 centímetros, y ya había sido detectado previamente por el área municipal, ya que personal de Zoonosis había intentado localizarlo días antes con la intención de rescatarlo, aunque sin resultados positivos. En el registro audiovisual, mientras se desarrolla la agresión, se escucha al responsable de la filmación decir: “Vamos a matarlo y lo hacemos escabeche”, al mismo tiempo que los involucrados dudan sobre si el animal era una nutria o un carpincho.

Tras la difusión del video, los dos jóvenes identificados cerraron sus cuentas de redes sociales y eliminaron sus fotos de perfil.

La denuncia llegó a la Fundación Grupo Alianza Animal

La denuncia llegó a la Fundación Grupo Alianza Animal a través de sus plataformas digitales. Una usuaria los mencionó en redes sociales para que difundieran el video, lo que permitió que Morena Loncaric tomara conocimiento del episodio durante la mañana del sábado.

“Hoy me levanté a la mañana y mandaron en el grupo una chica que había subido este incidente, este acto atroz que hicieron con estos dos pibes y nos había etiquetado para que difundamos”, narró Loncaric en diálogo con La Brújula 24.

Al tomar conocimiento del material, Loncaric resolvió recopilar antecedentes y avanzar con la presentación de una denuncia penal por maltrato animal con resultado de muerte. “Cuando lo vimos, empecé a investigar, a indagar más, porque yo el video, la verdad, no lo pude terminar de ver, es terrible y me parecía que no podía quedar impune”, expresó. En la denuncia realizada ante las autoridades policiales, señaló de forma directa a Bautista Bravo y Imanol Santerre, y entregó todo el material recopilado a la Policía.

Repudiable caso de maltrato animal en Bahía Blanca.

Indignación en la comunidad de Bahía Blanca

Luego de que la publicación se viralizara, numerosos usuarios comenzaron a solicitar datos personales y domicilios de los implicados, lo que llevó a Loncaric a intervenir rápidamente para evitar que el conflicto se desbordara y quedara fuera del marco judicial.

No obstante, desde la organización remarcaron que no se difundieron direcciones de forma pública, ya que toda la información recolectada fue entregada únicamente a las fuerzas policiales. Poco tiempo después de la circulación del video, ambos jóvenes decidieron dar de baja o cerrar sus perfiles en redes sociales.

Asimismo, la entidad pidió que toda persona que haya presenciado el episodio se ponga en contacto con la organización, ya que su testimonio ante la Justicia resulta clave para el desarrollo de la investigación. “Hubo más personas involucradas y o testigos de este hecho; ahora corresponde que la Justicia investigue y determine las responsabilidades”, señalaron desde la institución.

Indignación en Bahía Blanca tras la viralización de un video en el que dos jóvenes matan a una nutria.

En ese contexto, la Municipalidad de Bahía Blanca informó que se constituirá como particular damnificado en la causa judicial y que está articulando acciones junto al fiscal Santiago Garrido para garantizar el avance de la investigación.

Desde el gobierno local indicaron además que mantienen comunicación con las personas que dieron difusión al caso a través de redes sociales desde el inicio, y subrayaron que “la violencia hacia los animales nos interpela como sociedad y exige una respuesta firme por parte del Estado”.

El parte oficial también remarcó que este tipo de hechos, por su gravedad, “no pueden ser relativizados ni naturalizados”. En la República Argentina, la crueldad hacia los animales constituye un delito tipificado por la Ley 14.346, normativa que prevé penas para aquellas personas que ejerzan maltrato o cometan actos de violencia y abuso contra los animales.

Municipalidad de Bahía Blanca.

El hecho fue formalmente registrado en la comisaría correspondiente y la causa continúa en etapa de investigación, con el objetivo de establecer las responsabilidades penales de los implicados.