Seis de cada diez accidentes de tránsito en Jujuy son en motos

Los accidentes protagonizados por motos continúan siendo la principal preocupación en materia de seguridad vial en Jujuy. Según datos del Observatorio de Seguridad Vial, dependiente de la Secretaría de Seguridad Vial de la provincia, seis de cada diez accidentes registrados durante el primer semestre de 2026 involucraron motos.
El informe marca que durante el primer semestre de 2026 se registraron 1.908 accidentes de tránsito en toda la provincia. De ese total, 1.243 involucraron motocicletas, lo que equivale al 65,1% de todos los accidentes viales.
En el mismo período de tiempo se produjeron 70 muertes por accidentes de tránsito, de las cuales 25 correspondieron a motociclistas, es decir, el 55,6% del total de víctimas fatales.
Más muertes y accidentes
El informe comparativo entre el primer semestre de 2025 y el de 2026 revela un incremento tanto en la cantidad de accidentes como en el número de víctimas fatales vinculadas a motocicletas.
En los primeros seis meses de este año se contabilizaron 1.243 hechos viales con motos, frente a los 1.100 registrados en igual período de 2025, lo que representa un aumento del 13%.
En cuanto a la gravedad de los siniestros, los accidentes con daños materiales pasaron de 276 en 2025 a 740 en 2026, mientras que los hechos con personas lesionadas descendieron de 805 a 478. Sin embargo, la cantidad de motociclistas fallecidos aumentó de 19 a 25.
La mayoría ocurre en zonas urbanas
El informe también señala que los siniestros con motos se concentran principalmente en las ciudades. De los 740 accidentes con daños materiales registrados durante el primer semestre, 581 ocurrieron en el radio urbano, reflejando que la mayor parte de estos hechos se produce dentro de las áreas urbanizadas.
El resto de los accidentes se registraron en Rutas Nacionales con 147y Rutas Provinciales con 92. El mes con mayor cantidad de accidentes hasta ahora fue mayo con 181.
Víctimas fatales durante el 2026
En relación con las víctimas fatales durante el primer semestre, el mismo indica que murieron 25 pernas en lo que va del año:
- Enero 8 – Siete de las víctimas eran conductores y un pasajero
- Febrero 4 - Todos eran conductores
- Marzo 3 – Todos eran conductores
- Abril 1- Conductor
- Mayo 5 – Todos eran conductores
- Junio 4 - Todos eran conductores
Los datos oficiales reflejan una tendencia preocupante en la siniestralidad vial de la provincia, con un incremento de los accidentes protagonizados por motos y un aumento en la cantidad de víctimas fatales durante el primer semestre de 2026.
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