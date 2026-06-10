Prime Video lanza el primer avance de Elle, la precuela de Legalmente Rubia.

Prime Video lanzó este 9 de junio el primer avance oficial de “Elle” , la nueva serie precuela de la exitosa saga “Legalmente rubia” (Legally Blonde) , que se centrará en la adolescencia de Elle Woods , mucho antes de su llegada a Harvard y de convertirse en uno de los personajes más icónicos de la comedia de los años 2000 .

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Junto al lanzamiento del avance , la plataforma también dio a conocer el póster oficial de la producción y confirmó que la primera temporada , compuesta por ocho episodios , estará disponible desde el 1 de julio .

La serie plantea un recorrido hacia el pasado para explorar la vida de Elle Woods antes de los hechos que se cuentan en las películas protagonizadas por Reese Witherspoon . En esta nueva versión, el rol principal estará interpretado por Lexi Minetree , mientras que Witherspoon participará desde la producción ejecutiva .

De acuerdo con la descripción oficial publicada por Prime Video , la historia transcurre en el año 1995 y se centra en la etapa estudiantil de Elle Woods .

La producción retrata a la futura profesional del derecho en un momento previo a su ingreso a la universidad, antes de transformarse en la estudiante que posteriormente llegaría a Harvard. En vez de ubicarla en el exigente entorno académico de esa reconocida institución, la serie la presenta enfrentando las dificultades típicas de la adolescencia.

La serie sitúa a Elle en “las turbulentas aguas de la escuela secundaria”, un período en el que la protagonista se ve obligada a navegar entre amistades conflictivas, un amor que no debería existir y ciertas elecciones de vestuario algo discutibles. En paralelo, la adolescente encuentra contención familiar en su entorno y, en particular, afianza la relación con su madre.

El primer tráiler muestra a Elle intentando adaptarse a una nueva vida tras mudarse a Seattle.

Según la sinopsis oficial, cada obstáculo que Elle atraviesa contribuye a acercarla progresivamente a la versión del personaje que el público ya conoce por las películas. En ese sentido, la producción propone explorar el proceso de formación del personaje, mediante el cual se van moldeando algunos de los rasgos que terminaron definiendo a la carismática protagonista de la saga.

El avance brinda una primera mirada al mundo juvenil de Elle Woods y a la marcada estética de los años noventa que caracterizará a la serie. Luego de trasladarse a Seattle, la protagonista advierte que su forma de vestir y su personalidad chocan de manera evidente con las de sus nuevos compañeros de escuela. Pese a sus intentos por adaptarse, incorporando ciertos toques del estilo “grunge” en su ropa, varios alumnos la encaran y le dejan en claro que “no toleran a los posers”.

El adelanto también permite intuir las relaciones de amistad, las tensiones entre rivales y las vivencias amorosas que irán moldeando el carácter de la protagonista, todo ello sin abandonar el espíritu alegre y ligero que siempre se ha vinculado con Elle Woods.

Antes incluso de su estreno, Prime Video confirmó una segunda temporada para la precuela de Legalmente Rubia.

Prime Video: el vínculo de la precuela con “Legalmente Rubia”

Si bien Reese Witherspoon no retomará el papel, su influencia continúa siendo un pilar clave dentro del desarrollo de la serie.

La intérprete que encarnó a Elle Woods en las dos entregas cinematográficas de “Legalmente Rubia” también forma parte del equipo de productores ejecutivos de la serie, y tuvo una participación activa durante todo el proceso de creación y desarrollo.

De acuerdo con lo que comentó anteriormente, el proyecto surgió a partir de su interés por profundizar en una faceta del personaje que nunca había sido explorada en pantalla. La actriz explicó que la idea tomó impulso luego de ver la serie Wednesday, que también se desarrolla en un contexto escolar.

June Diane Raphael y Tom Everett Scott interpretan a los padres de la protagonista en la serie.

Uno de los principales retos de la producción consistió en dar con una actriz que pudiera asumir el rol que convirtió en un ícono a Reese Witherspoon.

La seleccionada fue Lexi Minetree, de 25 años, quien consiguió el rol luego de un casting abierto que convocó a miles de aspirantes. Durante su audición, la intérprete volvió a interpretar la icónica grabación de admisión a Harvard que forma parte de la película original, una elección que despertó el interés del equipo creativo.

Asimismo, la actriz analizó en profundidad al personaje con el objetivo de desarrollar una versión que mantuviera la esencia de la Elle Woods original interpretada por Reese Witherspoon.

Lexi Minetree encabeza la serie que mostrará cómo era el personaje antes de convertirse en estudiante de Harvard.

Reparto y equipo creativo de la nueva precuela de Prime Video

Además de Lexi Minetree, la serie incorpora un elenco numeroso que está liderado por June Diane Raphael y Tom Everett Scott, quienes interpretan a los padres de Elle Woods, madre y padre respectivamente. La producción suma también a Gabrielle Policano, Jacob Moskovitz, Chandler Kinney y Zac Looker, entre los nombres destacados de su reparto.

De acuerdo con la información oficial difundida por Prime Video, el elenco de personajes recurrentes está conformado por Amy Pietz, Brad Harder, Chloe Wepper, Danielle Chand, David Burtka, James Van Der Beek, Jessica Belkin, Kayla Maisonet, Lisa Yamada, Logan Shroyer, Matt Oberg y Sharon Taylor, entre otros.

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En el equipo creativo, la serie fue concebida por Laura Kittrell, reconocida por su participación en proyectos como High School e Insecure. Kittrell además comparte el rol de showrunner y productora ejecutiva junto a Caroline Dries.

Por otro lado, Jason Moore, conocido por su trabajo en Pitch Perfect, se encargó de dirigir los dos episodios iniciales y también figura como productor ejecutivo del proyecto. El lanzamiento de Elle en Prime Video está previsto para el 1 de julio.