Prime Video: Sophie Turner será Lara Croft en la nueva serie de Tomb Raider

La serie cuenta con la producción ejecutiva de Amazon MGM Studios.

Amazon MGM Studios reveló hoy el reparto de la nueva serie de Prime Video, Tomb Raider . Entre los actores confirmados se destacan Sigourney Weaver , Jason Isaacs , Celia Imrie y Bill Paterson . La producción se inspira en la saga de videojuegos Tomb Raider y seguirá las aventuras de Lara Croft , la reconocida arqueóloga y exploradora .

“He sido fan de Tomb Raider y del personaje de Lara desde hace mucho tiempo. Siempre me ha parecido una figura muy empoderada en un mundo dominado por los hombres. ¡Es un modelo femenino fuerte y feroz !”, señaló Sophie Turner .

Phoebe Waller-Bridge indicó: “ Tomb Raider cuenta con una gran cantidad de personajes icónicos . Estoy encantada de haber podido llevar a la pantalla a algunos de mis favoritos personales y de los fans , al mismo tiempo que presentamos a algunos nuevos y traviesos que se suman al elenco . ¡Este elenco supera mis sueños más ambiciosos !”.

La actriz de Game of Thrones lleva casi un año de preparación física y mental para su papel protagónico.

El director de Amazon MGM Studios , Peter Friedlander , afirmó: “ Tomb Raider siempre se ha definido por una narrativa audaz y personajes inolvidables , y estos nuevos miembros del elenco aportan una profundidad y una fuerza extraordinaria a la serie.

Sophie Turner , en una imagen de archivo.

Con talentos como Sigourney Weaver y Jason Isaacs uniéndose al reparto, estamos elevando este universo de maneras emocionantes y esperamos ansiosos que nuestra audiencia global de Prime Video experimente este nuevo capítulo de Tomb Raider”.

Prime Video: un reparto con figuras consagradas

El siguiente elenco está confirmado en roles canónicos de la franquicia de videojuegos Tomb Raider:

Martin Bobb-Semple interpretará a Zip , el amigo cercano de Lara Croft y su confidente en tecnología desde hace años.

interpretará a , el de y su desde hace años. Jason Isaacs dará vida a Atlas DeMornay , el tío de Lara .

dará vida a , el . Por su parte, Bill Paterson será Winston, el mayordomo de larga trayectoria de la familia Croft.

Entre los nuevos actores se encuentran Sigourney Weaver, Jason Isaacs, Celia Imrie y Bill Paterson, entre otros.

El siguiente elenco está confirmado en roles dentro del universo de Tomb Raider:

Jack Bannon dará vida a Gerry , el piloto personal de Lara y amante de los snacks y demás caprichos de comida .

dará vida a , el de y y demás . John Heffernan interpretará a David , un funcionario del gobierno agotado que termina involucrado en el extraordinario universo de Lara Croft .

interpretará a , un agotado que termina involucrado en el . Celia Imrie será Francine , la directora de Desarrollo del Muse Británico , más interesada en recaudar fondos y brindar con champán que en otra cosa.

será , la del , más interesada en y brindar con que en otra cosa. Paterson Joseph encarnará a Thomas Warner , un alto funcionario gubernamental convocado para enfrentar un desastre de gran magnitud .

encarnará a , un convocado para enfrentar un . Sasha Luss interpretará a Sasha , una nueva y feroz rival de Lara , extremadamente competitiva y peligrosa .

interpretará a , una de , extremadamente y . Juliette Motamed interpretará a Georgia , una curadora apasionada y detallista del Museo Británico , comprometida con la preservación “correcta” de la historia .

interpretará a , una y del , comprometida con la . Sigourney Weaver dará vida a Evelyn Wallis , una mujer enigmática y de alto perfil que intenta aprovechar las habilidades de Lara para sus propios fines .

dará vida a , una y de que intenta aprovechar las para sus . Por su parte, August Wittgenstein será Lukas, un saqueador ilegal que tiene vínculos complejos con Lara, compartiendo historia con ella en varios niveles.

La serie de Prime Video es protagonizada por Sophie Turner como Lara Croft y está liderada por Phoebe Waller-Bridge.

Equipo creativo y producción: el liderazgo de Waller-Bridge

Tal como se había adelantado, la serie tiene a Sophie Turner en el papel de Lara Croft y cuenta con Phoebe Waller-Bridge (Fleabag) como creadora, guionista, productora ejecutiva y co-showrunner.

La producción también está liderada por Chad Hodge, quien ejerce como co-showrunner y productor ejecutivo, mientras que Jonathan Van Tulleken se incorpora como director y productor ejecutivo.

Embed

La producción ejecutiva de la serie está a cargo de Amazon MGM Studios, Crystal Dynamics, Phoebe Walle-Bridge y Jenny Robins a través de Wells Street Films; así como de Dmitri M. Johnson, Michael Lawrence Goldberg y Timothy I. Stevenson mediante Story Kitchen, y de Michael Scheel y Legendary Television.

Además, Matt McInnis y Jan R. Martin participan como productores ejecutivos, mientras que Jan R. Martin también figura como productor.