Una serie de netflix que convirtió a la muerte en protagonista y volvió a sacudir al público

La plataforma de streaming Netflix sumó a su catálogo una aclamada producción estadounidense que marcó un antes y un después en la televisión. Con una narrativa intensa y provocadora, la historia aborda la vida cotidiana desde una perspectiva poco habitual: la cercanía permanente con la muerte.

Una serie de netflix que convirtió a la muerte en protagonista y volvió a sacudir al público En un contexto donde predominan las series breves y de consumo rápido, el regreso de six feet under , nos muuestra una ficción extensa y profunda no pasa desapercibido. Se trata de una producción estrenada a comienzos de los años 2000 que, con cinco temporadas y más de sesenta episodios, se consolidó como una de las más influyentes de su tiempo.

La trama gira en torno a una familia que administra una funeraria en Los Ángeles y cuya rutina cambia de manera drástica tras una pérdida inesperada. A partir de ese momento, los vínculos, los secretos y los conflictos internos salen a la superficie, obligando a cada integrante a enfrentarse con sus propios miedos, deseos y frustraciones.

image Cada capítulo se inicia con una muerte diferente, recurso narrativo que funciona como disparador para reflexionar sobre temas universales como el sentido de la existencia, la culpa, la identidad, el amor y la fragilidad de las relaciones humanas. Lejos de limitarse al drama tradicional, la serie combina momentos de humor ácido, tensión psicológica y escenas incómodas que invitan al espectador a cuestionarse constantemente.

Su mirada cruda y honesta sobre el duelo y la intimidad familiar generó controversia, pero también elogios de la crítica y del público, convirtiéndola en una obra de culto que sigue vigente. Hoy, su incorporación al catálogo permite redescubrir una historia que demuestra que, incluso rodeados de muerte, los personajes buscan desesperadamente una razón para seguir viviendo.

