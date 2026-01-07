miércoles 07 de enero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
7 de enero de 2026 - 15:35
Streaming.

Matt Damon y Ben Affleck regresan juntos en el thriller más esperado de Netflix

“El botín” se estrena en la plataforma con la dupla como protagonistas y promete atrapar a la audiencia desde el primer minuto con su historia llena de tensión.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
06serieBEN

El lanzamiento mundial de "El botín" en Netflix ya tiene fecha confirmada y se perfila como uno de los estrenos más comentados de 2026. Desde su anuncio, la película generó gran expectativa por varias razones. Entre ellas, destaca la reunión de Matt Damon y Ben Affleck.

Lee además
Está confirmado, Disney estrenará el spin off de una de sus mejores series en 2026.  
Streaming.

Disney confirmó el spin-off de una de sus series más exitosas para 2026
Disney+ arranca el 2026 con novedades.
Streaming.

Disney arranca el 2026 con novedades: superhéroes, comedia y series originales

Estos actores no solo vuelven a compartir la pantalla como protagonistas, sino que también participan en el proyecto como productores.

El botín despertó expectativa por varios motivos concretos.

Por otra parte, la película plantea una trama directa y sin concesiones, centrada en el dinero, el poder y lo frágil que puede ser la confianza cuando las cifras superan cualquier norma ética.

Bajo la dirección y el guion de Joe Carnahan, se apuesta a una narrativa de tensión constante, con decisiones extremas y vínculos leales que se ponen a prueba dentro de un equipo policial de Miami atrapado en una situación fuera de control.

Netflix la describe oficialmente de esta manera: "La confianza tambalea cuando un grupo de policías de Miami descubre millones de dólares en efectivo en una casa de seguridad abandonada. Ya nada ni nadie queda fuera de sospecha".

El núcleo narrativo de El botín se construyó a partir de una situación límite.

De qué trata la película "El botín" en Netflix

La historia central de El botín gira en torno a una circunstancia extrema: una gran cantidad de dinero cuya procedencia es desconocida y que no admite margen de error. El efectivo fue hallado en un depósito desierto, en una ciudad donde quedó claro de inmediato que semejante fortuna no podía estar en manos de alguien inocente.

En la sinopsis oficial, Netflix señala: "Al descubrir millones en efectivo en un depósito abandonado, la confianza dentro de un equipo de policías de Miami comienza a resquebrajarse. A medida que fuerzas externas se enteran del tamaño de la incautación, todo empieza a ponerse en duda, incluso en quién pueden confiar".

Matt Damon y Ben Affleck se lucen con el estreno de la película más esperada del 2026.

La presión no provenía únicamente de factores externos. Con el paso del tiempo y la difusión de datos, la sospecha dentro del grupo comenzó a influir en cada movimiento. Los protagonistas tuvieron que cuestionarse quién hablaba con sinceridad, quién estaba dispuesto a traspasar límites y hasta qué punto se podía confiar en la lealtad cuando la tentación era tangible y cercana.

Joe Carnahan y un doble rol clave: director y guionista

En El botín, Joe Carnahan desempeñó un papel doble y fundamental: se encargó tanto de la dirección como del guion. Esta doble función le permitió mantener una visión consistente y definida, donde cada secuencia respondía a una lógica narrativa clara. La puesta en escena y la cámara acompañaron de cerca la presión psicológica de los personajes, intensificando la sensación de claustrofobia incluso cuando se encontraban en lugares abiertos.

La presencia de Matt Damon y Ben Affleck en El botín aportó peso específico al proyecto desde el inicio.

Matt Damon y Ben Affleck protagonizan la película "El botín" en Netflix

La participación de Matt Damon y Ben Affleck en El botín le dio una relevancia inmediata al proyecto. Ambos asumieron papeles centrales en la historia y, además, se involucraron como productores, junto a Dani Bernfeld y Luciana Damon.

La dupla, que ya había trabajado junta en títulos destacados como El último duelo y AIR: la historia detrás del logo, se reencontró en una trama donde los conflictos no se resolvían mediante discursos extensos, sino a través de silencios tensos y miradas cargadas de sospecha. Sus personajes transitaron zonas grises permanentes, obligados a tomar decisiones rápidas bajo una presión constante y extrema.

Netflix confirmó el estreno global de El botín para el 16 de enero de 2026.

Desde la producción, Damon y Affleck apoyaron un enfoque que puso la tensión de la historia por encima del espectáculo visual. El botín no se inclinó por escenas llamativas o exageradas, sino que optó por desarrollar el conflicto de manera gradual y potenciar el efecto emocional de cada giro de la trama.

El elenco de "El botín" con Matt Damon y Ben Affleck

  • Matt Damon
  • Ben Affleck
  • Steven Yeun
  • Teyana Taylor
  • Kyle Chandler
  • Scott Adkins
  • Catalina Sandino Moreno
  • Sasha Calle
  • Nestor Carbonell
  • Lina Esco
De qué trata El Botín.

Cuándo se estrena "El botín" en Netflix

Netflix fijó el estreno mundial de El botín para el 16 de enero de 2026. La plataforma eligió una fecha estratégica para el lanzamiento, buscando captar a un público interesado en historias intensas y para adultos.

La película se incorporó a la línea de thrillers policiales que Netflix ha venido consolidando en los últimos años, con proyectos que destacan por guiones robustos y repartos de primer nivel, y El botín encajó a la perfección en esa propuesta.

Embed

El anuncio oficial provocó una reacción inmediata, sobre todo por el regreso de Matt Damon y Ben Affleck en un proyecto conjunto de alto perfil. Además, la expectativa se vio reforzada por el tono oscuro y realista que mostró el material promocional.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Disney confirmó el spin-off de una de sus series más exitosas para 2026

Disney arranca el 2026 con novedades: superhéroes, comedia y series originales

Según Warwick Davis, la nueva serie de "Harry Potter" será más fiel a los libros que las películas

Así es el notable cambio físico de Matt Damon para el nuevo filme de Christopher Nolan

Netflix confirmó la fecha de estreno del documental de "Stranger Things": ¿Cuándo será?

Lo que se lee ahora
Es un documental que revela los secretos de la última temporada de Stranger Things. video
Streaming.

Netflix confirmó la fecha de estreno del documental de "Stranger Things": ¿Cuándo será?

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Se esperan tormentas en Jujuy para los próximos días.
Lluvias.

Anuncian tormentas por varios días en Jujuy: desde cuándo y qué zonas

Trabajos de emergencia de Agua Potable en Libertador: cuándo y a qué hora
Importante.

Corte de agua en 9 barrios de San Salvador de Jujuy: dónde y hasta cuándo

Hoy cortan el agua en 9 barrios de San Salvador de Jujuy: dónde y hasta cuándo
Importante.

Hoy cortan el agua en 9 barrios de San Salvador de Jujuy: dónde y hasta cuándo

Colonia de vacaciones para adolescentes en Jujuy.
Imperdible.

Lanzaron una colonia de vacaciones gratuita para adolescentes en Jujuy

José GabrielGómez asumió como Ministro de Minería de Jujuy video
Casa de Gobierno.

José Gabriel Gómez asumió como Ministro de Minería de Jujuy

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel