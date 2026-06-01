Ester Expósito vuelve a Prime Video con una nueva adaptación de Mercedes Ron.

Por su participación en la industria cinematográfica , sus vínculos afectivos o su aparición en recitales de Bad Bunny , Ester Expósito genera de forma constante un fuerte nivel de atención mediática en torno a su figura. La intérprete se viene consolidando como una de las caras jóvenes más reconocidas del cine y la televisión en España.

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En poco tiempo, el público volverá a verla en pantalla con “ Enfrentados: Marfil ”, su nuevo proyecto cinematográfico que producirá y estrenará Prime Video , y en el que compartirá protagonismo con Hugo Diego García bajo la dirección de Óscar Pedraza .

Prevista para 2026 , la película llevará a la pantalla la primera entrega de la exitosa saga literaria Enfrentados , escrita por la autora superventas Mercedes Ron , quien también es reconocida en Prime Video por haber creado la historia romántica de la popular trilogía Culpables .

En “ Enfrentados: Marfil ”, la trama se centra en la hija de un importante empresario español , cuya existencia en Nueva York da un giro drástico luego de ser secuestrada y posteriormente liberada sin que medie una explicación clara .

Ante esa situación, el padre de la joven, Marfil, opta por incorporar a Sebastián Moore como su protector personal. A partir de esa decisión, la convivencia obligada entre ambos termina generando una tensión creciente y una atracción difícil de ignorar, en un contexto marcado por la sospecha constante y la falta de confianza como regla dominante.

Ester Expósito y Hugo Diego García.

El idilio entre Mercedes Ron y Prime Video

La responsable de Películas y Series de Amazon MGM Studios en España, María Contreras, destacó la estrategia de la compañía al volver a apostar por una nueva adaptación de una obra de Mercedes Ron. “Tras el increíble éxito de la saga Culpables, estamos encantados de seguir expandiendo el universo”, expresó tras el anuncio.

Asimismo, señaló: “Trasladar a la pantalla estos libros de la mano de actores tan talentosos como Ester Expósito y Hugo Diego García se convierte en otro emocionante hito en nuestra apuesta por proyectos hechos en España y que conectan con audiencias en todo el mundo”.

Por otro lado, la autora manifestó su entusiasmo ante la elección de la actriz madrileña para encabezar el proyecto. “No me imagino a una Marfil mejor que Ester ni a un Sebastián mejor que Hugo”, afirmó.

La nueva película de Ester Expósito para Prime Video.

La segunda parte de la historia, “Enfrentados: Ébano”, ya se encuentra oficialmente aprobada y su realización no estará sujeta a cómo funcione la primera película, lo que evidencia la fuerte convicción de la plataforma en este proyecto, tanto por su elenco como por las adaptaciones de las obras de Mercedes Ron.

En ese sentido, Prime Video y la autora han formalizado una alianza de largo plazo bajo el nombre “House of Ron”, que contempla hasta diez producciones audiovisuales. El acuerdo incluye la expansión de la saga Culpables, además de versiones británicas de Marfil y otros títulos pertenecientes a su universo romántico.

No resulta sorprendente si se tiene en cuenta el impacto alcanzado por la primera trilogía compuesta por Culpa mía, Culpa tuya y Culpa nuestra. Esta última entrega llegó a posicionarse como la producción original en lengua no inglesa más vista de la plataforma durante 2025, lo que impulsó a las tres películas de la saga a ubicarse en el primer lugar del ranking en más de 170 países.

La actriz protagoniza la nueva producción.

En conjunto, la franquicia superó los 100 millones de visualizaciones a nivel global, con un dato destacado: cerca del 90% de su audiencia provino de fuera de España.