lunes 01 de junio de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
1 de junio de 2026 - 16:27
Espectáculos.

Ester Expósito vuelve a Prime Video con una nueva adaptación de Mercedes Ron

La actriz encabezará una nueva producción basada en otra saga de la autora best seller, quien continúa su alianza con la plataforma. Los detalles.

+ Seguir en
Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Ester Expósito vuelve a Prime Video con una nueva adaptación de Mercedes Ron.

Ester Expósito vuelve a Prime Video con una nueva adaptación de Mercedes Ron.

Por su participación en la industria cinematográfica, sus vínculos afectivos o su aparición en recitales de Bad Bunny, Ester Expósito genera de forma constante un fuerte nivel de atención mediática en torno a su figura. La intérprete se viene consolidando como una de las caras jóvenes más reconocidas del cine y la televisión en España.

Lee además
La actriz se pronunció por primera vez tras el estreno de la polémica serie.
Streaming.

El motivo por el que la actriz Daryl Hannah cuestiona la serie de la familia Kennedy
La actriz dará vida a Lara Croft, la famosa arqueóloga de la saga de videojuegos.
Espectáculos.

La actriz Sophie Turner se lesionó y detienen temporalmente el rodaje de 'Tomb Raider'

En poco tiempo, el público volverá a verla en pantalla con “Enfrentados: Marfil”, su nuevo proyecto cinematográfico que producirá y estrenará Prime Video, y en el que compartirá protagonismo con Hugo Diego García bajo la dirección de Óscar Pedraza.

Ester Expósito.

Así es la nueva aparición de Ester Espósito en la pantalla grande

Prevista para 2026, la película llevará a la pantalla la primera entrega de la exitosa saga literaria Enfrentados, escrita por la autora superventas Mercedes Ron, quien también es reconocida en Prime Video por haber creado la historia romántica de la popular trilogía Culpables.

En “Enfrentados: Marfil”, la trama se centra en la hija de un importante empresario español, cuya existencia en Nueva York da un giro drástico luego de ser secuestrada y posteriormente liberada sin que medie una explicación clara.

Ante esa situación, el padre de la joven, Marfil, opta por incorporar a Sebastián Moore como su protector personal. A partir de esa decisión, la convivencia obligada entre ambos termina generando una tensión creciente y una atracción difícil de ignorar, en un contexto marcado por la sospecha constante y la falta de confianza como regla dominante.

Ester Expósito y Hugo Diego García.

El idilio entre Mercedes Ron y Prime Video

La responsable de Películas y Series de Amazon MGM Studios en España, María Contreras, destacó la estrategia de la compañía al volver a apostar por una nueva adaptación de una obra de Mercedes Ron. “Tras el increíble éxito de la saga Culpables, estamos encantados de seguir expandiendo el universo”, expresó tras el anuncio.

Asimismo, señaló: “Trasladar a la pantalla estos libros de la mano de actores tan talentosos como Ester Expósito y Hugo Diego García se convierte en otro emocionante hito en nuestra apuesta por proyectos hechos en España y que conectan con audiencias en todo el mundo”.

Por otro lado, la autora manifestó su entusiasmo ante la elección de la actriz madrileña para encabezar el proyecto. “No me imagino a una Marfil mejor que Ester ni a un Sebastián mejor que Hugo”, afirmó.

La nueva película de Ester Expósito para Prime Video.

La segunda parte de la historia, “Enfrentados: Ébano”, ya se encuentra oficialmente aprobada y su realización no estará sujeta a cómo funcione la primera película, lo que evidencia la fuerte convicción de la plataforma en este proyecto, tanto por su elenco como por las adaptaciones de las obras de Mercedes Ron.

En ese sentido, Prime Video y la autora han formalizado una alianza de largo plazo bajo el nombre “House of Ron”, que contempla hasta diez producciones audiovisuales. El acuerdo incluye la expansión de la saga Culpables, además de versiones británicas de Marfil y otros títulos pertenecientes a su universo romántico.

No resulta sorprendente si se tiene en cuenta el impacto alcanzado por la primera trilogía compuesta por Culpa mía, Culpa tuya y Culpa nuestra. Esta última entrega llegó a posicionarse como la producción original en lengua no inglesa más vista de la plataforma durante 2025, lo que impulsó a las tres películas de la saga a ubicarse en el primer lugar del ranking en más de 170 países.

La actriz protagoniza la nueva producción.

En conjunto, la franquicia superó los 100 millones de visualizaciones a nivel global, con un dato destacado: cerca del 90% de su audiencia provino de fuera de España.

Embed

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

El motivo por el que la actriz Daryl Hannah cuestiona la serie de la familia Kennedy

La actriz Sophie Turner se lesionó y detienen temporalmente el rodaje de 'Tomb Raider'

Cazzu debutó como actriz en "Risa y la cabina del viento"

Nicolas Cage habló de su elección de roles y explicó por qué alterna entre héroes y villanos

Dua Lipa se casó con Callum Turner en una ceremonia íntima

Lo que se lee ahora
Dua Lipa y Callum Turner eligen el Old Marylebone Town Hall de Londres para una boda secreta y exclusiva
Estectáculos.

Dua Lipa se casó con Callum Turner en una ceremonia íntima

Por  Maria Eugenia Burgos

Las más leídas

Un zorro sorprendió en el centro de San Salvador de Jujuy video
Jujuy.

Un zorro sorprendió en el centro de San Salvador de Jujuy

Caza de vicuñas. video
Jujuy.

Dos personas tendrán que pagar casi $90 millones por cazar vicuñas en Jujuy

Hallaron un cuerpo maniatado en Los Lapachos (foto ilustrativa creada con IA) video
Policiales.

Identificaron al hombre hallado muerto en Los Lapachos y hay un detenido

Caso Agostina Vega: revelan datos de la autopsia
Policiales.

Caso Agostina Vega: revelan datos de la autopsia y avanza la investigación del crimen

Alerta por virus sincicial en niños   video
Salud.

Detectaron virus sincicial en Jujuy

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel