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1 de junio de 2026 - 11:46
Estectáculos.

Dua Lipa se casó con Callum Turner en una ceremonia íntima

Dua Lipa y Callum Turner se casaron en una ceremonia civil íntima en Londres antes de su gran celebración en Sicilia.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
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Mick Jagger y Bianca Pérez-Mora Macías posan para una fotografía durante su boda en Saint-Tropez, Francia, el 12 de mayo de 1971. (Grosby)

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Dua Lipa se casó con Callum Turner en Londres

 

Dua Lipa y Callum Turner se casaron en Londres, en una ceremonia civil íntima realizada en el Registro Civil de Marylebone. La cantante y el actor británico dieron el sí antes de la gran celebración que tienen prevista en Sicilia, Italia, donde se espera una fiesta más amplia junto a familiares, amigos y figuras del mundo de la música y la moda.

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La pareja había anunciado su compromiso en junio de 2025 y, desde entonces, el casamiento se convirtió en uno de los eventos más comentados del mundo del espectáculo. La ceremonia londinense fue reservada y marcó el primer paso de una celebración que continuará en los próximos días en Italia.

Mick Jagger y Bianca Pérez-Mora Macías
Mick Jagger y Bianca Pérez-Mora Macías posan para una fotografía durante su boda en Saint-Tropez, Francia, el 12 de mayo de 1971. (Grosby)

Mick Jagger y Bianca Pérez-Mora Macías posan para una fotografía durante su boda en Saint-Tropez, Francia, el 12 de mayo de 1971. (Grosby)

Un look inspirado en Bianca Jagger

Uno de los puntos que más repercusión generó fue el look nupcial de Dua Lipa. Lejos del vestido tradicional, la artista eligió un conjunto de alta costura de Schiaparelli, diseñado por Daniel Roseberry, con blazer color marfil, falda asimétrica, detalles de corsetería y una estética de novia moderna.

La inspiración fue directa: Bianca Jagger y su icónico look de casamiento de 1971 con Mick Jagger. Dua completó el outfit con sombrero de ala ancha de Stephen Jones, guantes blancos, zapatos Christian Louboutin y un collar de Bvlgari con forma de serpiente, una elección que rápidamente se volvió tendencia en redes y portales de moda.

El estilo de Callum Turner

Callum Turner también apostó por una imagen elegante y sobria. El actor eligió un traje azul marino a medida de Ferragamo, con chaqueta cruzada, pantalón de sastrería y camisa al tono.

La pareja combinó una ceremonia discreta con un fuerte impacto visual, especialmente por la decisión de Dua Lipa de reinterpretar el estilo nupcial clásico desde una mirada más audaz, sofisticada y contemporánea.

El look nupcial de Dua Lipa que marca tendencia
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La gran celebración será en Sicilia

Tras el casamiento civil en Londres, Dua Lipa y Callum Turner tienen previsto continuar los festejos con una ceremonia más grande en Palermo, Sicilia. Según distintas publicaciones internacionales, la celebración italiana reuniría a invitados del mundo de la música, la moda y el espectáculo.

Aunque todavía no hubo demasiados detalles oficiales sobre esa segunda instancia, ya se especula con nuevos looks de alto impacto para la cantante y con una fiesta que podría extenderse durante varios días.

Dua Lipa se casó con Callum Turner en Londres
Dua Lipa se casó con Callum Turner en Londres

Dua Lipa se casó con Callum Turner en Londres

Lo más importante

  • Dua Lipa y Callum Turner se casaron en Londres.
  • La ceremonia fue íntima y se realizó en el Registro Civil de Marylebone.
  • La cantante eligió un look de Schiaparelli inspirado en Bianca Jagger.
  • El diseño incluyó blazer marfil, falda asimétrica, sombrero de ala ancha y guantes.
  • Callum Turner usó un traje azul marino de Ferragamo.
  • La pareja prepara una celebración más grande en Sicilia, Italia.

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