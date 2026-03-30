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30 de marzo de 2026 - 16:40
Espectáculos.

La actriz Sophie Turner se lesionó y detienen temporalmente el rodaje de 'Tomb Raider'

Amazon MGM Studios suspendió la producción de la serie hasta que la actriz se recupere, generando preocupación por el futuro del proyecto.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
La actriz dará vida a Lara Croft, la famosa arqueóloga de la saga de videojuegos.

La actriz dará vida a Lara Croft, la famosa arqueóloga de la saga de videojuegos.

La filmación de la tan anticipada serie Tomb Raider, a cargo de Amazon MGM Studios, quedó momentáneamente suspendida debido a un contratiempo físico de su protagonista, la actriz Sophie Turner. El estudio confirmó la interrupción temporal del rodaje, que se realizaba principalmente en territorio británico.

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A su vez, se aseguró que la pausa será corta. Además, subrayaron que todo el personal técnico continuará recibiendo su remuneración mientras dure esta etapa. “Sophie Turner sufrió recientemente una lesión menor”, explicó un representante de Amazon MGM Studios en un comunicado difundido por Deadline.

La producción de la serie Tomb Raider se detuvo temporalmente tras la lesión de Sophie Turner.

Pausa preventiva y posibles plazos de regreso al set

El comunicado agregaba: “Como medida de precaución, la producción se ha pausado brevemente para darle tiempo a recuperarse. Esperamos reanudar la producción lo antes posible”. De acuerdo con Page Six, que también reprodujo las declaraciones del estudio, fuentes cercanas al proyecto indican que Turner podría volver al set en un plazo aproximado de dos semanas.

Mientras tanto, el personal del equipo seguirá percibiendo su salario y dedicándose a tareas de preparación. No obstante, otras informaciones citadas por The Sun plantean un escenario más preocupante. Según el tabloide británico, la pausa podría prolongarse hasta seis meses, y algunos miembros del equipo temen que la actriz no logre reincorporarse al proyecto.

“Ha sido un caos en el set y ahora el programa entero está en peligro”, contó una fuente cercana. “Sophie se ha entregado por completo al personaje, pero la intensa exigencia física que implica interpretar a Lara Croft ha llevado a su cuerpo más allá de sus límites”, añadió el informante.

La actriz dará vida a Lara Croft, la famosa arqueóloga de la saga de videojuegos.

El mismo contacto explicó a The Sun que los productores enfrentan dificultades para encontrar un reemplazo adecuado, ya que se ha completado una porción significativa del rodaje.

Desafíos del rodaje y la incertidumbre sobre la continuidad de Turner

“Muchos en el set temen que Sophie tenga que ser reemplazada por completo, ya que quizás no se recupere a tiempo. Ha sido un papel enormemente físico y la ha llevado al límite. Pero ya se ha rodado tanto que está causando un verdadero dolor de cabeza a los productores”, concluyó la fuente.

La adaptación televisiva de la famosa franquicia de videojuegos centrada en la arqueóloga y aventurera Lara Croft comenzó su rodaje en enero de este año. El proyecto fue concebido, escrito y producido por Phoebe Waller-Bridge, reconocida por su trabajo en Fleabag, quien además ocupa el cargo de co-showrunner junto a Chad Hodge.

Fuentes de la producción estiman que Turner podría regresar al set en unas dos semanas, pero otras versiones sugieren que la pausa podría prolongarse hasta seis meses.

Entre los integrantes del reparto principal se encuentran Sigourney Weaver, Jason Isaacs, Martin Bobb-Semple, Jack Bannon, Paterson Joseph y Celia Imrie, entre otros nombres destacados.

La previa condición crónica de Sophie Turner

La interrupción del rodaje no surge de manera aislada, ya que a principios de este año Sophie Turner compartió públicamente que padece una condición de salud previa, descubierta durante la filmación de Tomb Raider.

La actriz, de 30 años, había seguido un intenso plan de entrenamiento físico para dar vida a Lara Croft, que consistía en ocho horas de ejercicio diario, cinco días por semana, desde febrero del año pasado. Fue precisamente esta rutina exigente la que provocó que la condición de salud se manifestara.

Sophie Turner asumió un exigente régimen de entrenamiento de ocho horas diarias, cinco veces por semana, para interpretar a Lara Croft en la adaptación televisiva.

“Me enteré de que tengo un problema de espalda crónico. Me ha llevado meses y meses y meses ponerme en buena forma”, explicó en The Julia Cunningham Show. Durante esa misma conversación, Turner admitió que nunca había enfrentado un entrenamiento físico tan intenso. “Llevamos haciendo ocho horas al día, cinco días a la semana desde febrero del año pasado, así que ha sido mucho”, comentó.

Según informaciones obtenidas por The Sun, la condición médica preexistente de la actriz se fue agravando debido a las extensas jornadas de actividad física exigente en los estudios Shepperton, ubicados en Surrey.

La estrella británica saltó a la fama por su papel de Sansa Stark en Game of Thrones, serie en la que participó entre 2011 y 2019.

La actriz, que alcanzó reconocimiento mundial gracias a su papel de Sansa Stark en Game of Thrones, también habló en esa entrevista sobre el desafío que representa encarnar a un ícono como Lara Croft, personaje que anteriormente interpretaron Angelina Jolie en 2001 y Alicia Vikander en 2018.

“Son zapatos enormes que llenar, siguiendo los pasos de Angelina Jolie y Alicia Vikander con sus interpretaciones tan poderosas, pero con Phoebe al mando, nosotras estamos en manos muy seguras”, afirmó Turner.

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