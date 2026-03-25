La serie de Harry Potter muestra su primera imagen oficial y se acerca el tráiler

La nueva versión televisiva de Harry Potter dio su primer paso importante frente al público. El martes 24 de marzo , HBO difundió la primera imagen oficial de la esperada serie, lo que generó una fuerte repercusión . Con la próxima llegada de su primer adelanto , comenzará la etapa de promoción de una de las producciones más ambiciosas de los últimos años.

Streaming. La serie de Harry Potter contará con un legendario compositor para su banda sonora

La imagen, compartida a través de la cuenta oficial de Harry Potter en Instagram, presenta a Dominic McLaughlin de espaldas , avanzando hacia el campo de quidditch con una túnica en tonos rojo y dorado correspondiente a Gryffindor . En la vestimenta se aprecia con claridad el apellido “ Potter ” junto al número 7 , mientras el personaje lleva su escoba en mano y se dirige hacia un grupo de estudiantes.

La publicación estuvo acompañada por un breve y sugestivo “Mañana ”, lo que anticipa la posible llegada del primer tráiler . De acuerdo con Deadline , este avance integra el comienzo de un plan más amplio orientado a ir mostrando información de la serie de manera gradual, cuyo debut se proyecta para 2027 .

La producción, inspirada en las novelas de J.K. Rowling , tiene como objetivo llevar a la pantalla cada uno de los siete libros en temporadas separadas. Esta propuesta permitirá profundizar en la trama original del joven mago , quien descubre su verdadera identidad , se despide de su vida entre muggles y da inicio a su formación en Hogwarts .

Imágenes del reparto de las películas y la nueva serie de 'Harry Potter'.

Actualmente, el rodaje se desarrolla en los estudios Warner Bros. Studios Leavesden, ubicados en el Reino Unido, el mismo complejo donde se grabaron las películas originales. La creación del universo visual está en manos de Mara LePere-Schloop, destacada por su labor en producciones como Interview With the Vampire y Pachinko.

El elenco principal fue anunciado en 2025. Además de Dominic McLaughlin en el rol de Harry, el reparto se completa con Alastair Stout como Ron Weasley y Arabella Stanton en la piel de Hermione Granger. También participan figuras reconocidas como John Lithgow interpretando a Albus Dumbledore, Janet McTeer como Minerva McGonagall, Paapa Essiedu en el papel de Severus Snape y Nick Frost como Rubeus Hagrid.

El desarrollo de la serie está encabezado por la showrunner Francesca Gardiner y el director Mark Mylod, ambos con antecedentes en la producción Succession. Además, J.K. Rowling participa como productora ejecutiva, junto a Neil Blair, Ruth Kenley-Letts y David Heyman.

Dominic McLaughlin (centro), Arabella Stanton (izquierda) y Alastair Stout (derecha) serán los nuevos protagonistas de la serie de Harry Potter.

Más allá del entusiasmo que genera entre los fanáticos, desde la propia señal admiten la magnitud del reto que supone volver a narrar esta historia. En un evento realizado en Lille, Francia, la ejecutiva de HBO Max, Sarah Aubrey, hizo referencia al alcance y al nivel de ambición que caracteriza a la producción.

Apoyo en influencers y creadores de contenido

En el marco de su plan de difusión, la compañía convocó a creadores de contenido e influencers vinculados al universo de Harry Potter para que visitaran el set de filmación. Los primeros videos de esa experiencia comenzaron a circular durante esta semana. “Algunos rompieron a llorar”, relató la ejecutiva.

“Es un gran compromiso con esta serie, una inversión financiera que normalmente no haríamos”, señaló Sarah Aubrey. “Es muy especial trabajar en algo que significa tanto. Hay mucha presión, pero también es muy, muy especial”.

Los actores que interpretarán a la familia Weasley en la nueva serie de Harry Potter.

Por otro lado, el reto también alcanza al elenco más joven, que tendrá la responsabilidad de tomar la posta del recordado “trío de oro” integrado por Daniel Radcliffe, Emma Watson y Rupert Grint. Aun así, los intérpretes originales ya les han expresado su apoyo.

“Todos hemos dicho que ves fotos de estos chicos y solo quieres agarrarlos y abrazarlos. Ese es el impulso que todos tenemos”, expresó Daniel Radcliffe en una entrevista anterior con PEOPLE. El actor británico, de 36 años, destacó además que existe una sensación “surreal” al observar cómo una nueva generación comienza a recorrer el mismo camino.

El proyecto está liderado por la showrunner Francesca Gardiner y el director Mark Mylod.

La serie de Harry Potter tiene previsto su estreno en 2027 y se posiciona como una de las principales apuestas dentro del catálogo de HBO Max para los próximos años.