Harry Potter: Gary Oldman anticipó qué la serie será mejor que las películas

Gary Oldman tiene un motivo específico para creer que la nueva producción televisiva de Harry Potter podría brindar una experiencia más completa que las películas de la saga . El actor compartió su opinión durante una entrevista con Entertainment Weekly, realizada en el marco del Festival Internacional de Cine de Toronto .

Oldman, quien estuvo a cargo de interpretar a Sirius Black en cuatro películas de la franquicia , sostiene que la extensión propia de una serie permitirá profundizar en elementos de los libros que debieron ser eliminados o resumidos cuando las historias fueron llevadas al cine.

“Tuvimos que cortar mucho y aun así solo pudimos dejar las películas en unas tres horas” , explicó. Esos ajustes implicaron que se “sacrifiquen muchos detalles de los personajes” para poder adaptar las historias dentro del tiempo disponible.

A partir de esa experiencia, sostuvo: “ Creo que la serie de televisión va a hacerlo prácticamente palabra por palabra, lo que, como espectador, creo que sería más satisfactorio ”. De esta manera, Oldman destacó que el formato televisivo podría ofrecer una versión mucho más cercana al material original.

Su postura se relaciona directamente con uno de los aspectos que HBO pretende diferenciar en esta nueva adaptación: destinar una temporada completa a cada uno de los libros, con el objetivo de contar sus respectivas tramas con mayor profundidad y disponer de más espacio para desarrollar sus historias.

La mirada crítica a su Sirius Black

Oldman se incorporó al universo del joven mago en Harry Potter y el prisionero de Azkaban (2004), para luego volver a ponerse en la piel del personaje en Harry Potter y el cáliz de fuego (2005), Harry Potter y la Orden del Fénix (2007) y Harry Potter y las Reliquias de la Muerte: Parte 2 (2011).

La participación de Sirius Black fue más acotada en algunas de las entregas siguientes, una cuestión que el propio intérprete reconoció públicamente. En una entrevista realizada en 2024, Oldman se refirió a la escasa presencia de su personaje y expresó: “Amo a Sirius. No estuvo lo suficiente en esto. Apareció y luego atravesó el velo”.

El intérprete británico también se mostró especialmente duro al evaluar su propia labor en la franquicia. En 2023 llegó a definir su versión de Sirius Black como “mediocre”, aunque posteriormente explicó el contexto de esa afirmación para dejar en claro que no pretendía desmerecer a la saga ni a quienes la siguen.

“Como cualquier artista o actor o pintor, siempre eres muy crítico con tu propio trabajo”, sostuvo en 2024. En esa misma línea, planteó que si alguna vez volviera a ver una de sus actuaciones y reaccionara con un “Dios mío, soy fantástico en esto”, interpretaría esa situación como “un día triste”.

Pese a sus reparos sobre su desempeño, Oldman manifestó a Entertainment Weekly que se siente “orgulloso” y “agradecido” por haber participado de Harry Potter. Además, definió a la franquicia como un fenómeno extraordinario, de esos que difícilmente vuelvan a producirse de la misma manera.

¿Cuándo se estrena la serie de Harry Potter?

La nueva versión de Harry Potter producida por HBO tiene previsto su estreno para el 25 de diciembre de 2026. La temporada inicial estará compuesta por ocho capítulos y contará con Dominic McLaughlin como Harry Potter, Arabella Stanton en el papel de Hermione Granger y Alastair Stout como Ron Weasley.

El elenco se completa con John Lithgow en el papel de Dumbledore, Janet McTeer como Minerva McGonagall, Paapa Essiedu interpretando a Severus Snape y Nick Frost dando vida a Hagrid.

La temporada inaugural estará centrada en la adaptación de Harry Potter y la piedra filosofal. Mientras tanto, HBO ya comenzó a trabajar en la preproducción de la segunda entrega, que llevará a la pantalla los acontecimientos de Harry Potter y la cámara secreta.