miércoles 16 de septiembre de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
16 de septiembre de 2026 - 07:27
Teatro Mitre.

Cirko Marisko llega a Jujuy: cuánto cuestan las entradas y dónde comprarlas

El espectáculo de humor se presentará este viernes 18 de septiembre en el Teatro Mitre. Las entradas ya están disponibles de manera online y en boletería.

+ Seguir en
Federico Franco
Por  Federico Franco
Cirko Marisko - Monoargentum llega a Jujuy

"Cirko Marisko - Monoargentum" llega a Jujuy

Cirko Marisko - Monoargentum llega a Jujuy.

"Cirko Marisko - Monoargentum" llega a Jujuy.

“Cirko Marisko - Monoargentum” llega a Jujuy como parte de su gira y se presentará el próximo viernes 18 de septiembre, a las 21, en el Teatro Mitre.

Lee además
El hombre inesperado: regresa este jueves al Teatro Mitre
Jujuy.

"El hombre inesperado": regresa este jueves al Teatro Mitre
Mariana Carrizo se presenta en el Teatro Mitre
Jujuy.

Mariana Carrizo se presenta en el Teatro Mitre: dónde comprar las entradas

El espectáculo, que fue distinguido con el Premio Carlos 2026 a Mejor Espectáculo de Humor, propone una puesta dinámica pensada para disfrutar en familia, con el humor físico como uno de sus principales ingredientes.

Al frente de la propuesta estarán Lucas “Crazy Waves” y Martín “Konga”, quienes combinan situaciones humorísticas, ritmo, interacción y una permanente conexión con el público.

Cuánto cuestan las entradas para Cirko Marisko

De acuerdo con la información disponible para la función de Jujuy, las entradas figuran desde $41.195. El precio puede variar de acuerdo con la ubicación y la disponibilidad al momento de realizar la compra, por lo que se recomienda consultar el valor actualizado antes de completar la operación.

"Cirko Marisko - Monoargentum" llega a Jujuy.

Dónde comprar las entradas

Las entradas anticipadas pueden adquirirse a través de Autoentrada, ingresando al evento “Cirko Marisko - Monoargentum”, o personalmente en la boletería del Teatro Mitre.

Datos de la función:

  • Espectáculo: Cirko Marisko - Monoargentum
  • Día: viernes 18 de septiembre
  • Horario: 21 horas
  • Lugar: Teatro Mitre
  • Entradas: Autoentrada y boletería del Teatro Mitre

Orden de imágenes para la nota: primero la foto limpia de Lucas “Crazy Waves” y Martín “Konga” y luego el flyer oficial del espectáculo.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

"El hombre inesperado": regresa este jueves al Teatro Mitre

Mariana Carrizo se presenta en el Teatro Mitre: dónde comprar las entradas

Diableros Jujeños vuelve al Teatro Mitre con un show que será grabado en vivo

Diableros Jujeños vuelve al Teatro Mitre: dónde comprar las entradas

Caso Pinto: la defensa cuestiona el dolo eventual y pide testigos del siniestro sobre Ruta 66

Lo que se lee ahora
tres temas de marcela morelo que cambiaron nuestra vida
Espectáculos.

Tres temas de Marcela Morelo que cambiaron nuestra vida

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Operativo de búsqueda.
Policiales.

Encontraron con vida en Bolivia al policía jujeño Maximiliano Martínez

Desfile Bienvenida Primavera de la FNE 2026 (foto de archivo)
Jujuy.

Empieza la FNE 2026 con el desfile Bienvenida Primavera: el orden de pasada

ENET de Palpalá La Escuela de Educación Técnica N° 1 General Savio comenzó con sus actividades áulicas en 1958
Minuto a minuto.

FNE 2026 EN VIVO: cómo sigue este miércoles el traslado de carrozas a Ciudad Cultural

Procesión por el Señora y la Virgen del Milagro / Foto: Javier Rueda.
Minuto a minuto.

Una multitud vivió la procesión por el Señor y la Virgen del Milagro

Hallaronen Bolivia a Maximiliano Martínez (Foto generada con IA) video
Jujuy.

Hallaron en Bolivia a Maximiliano Martínez: "Estaba desorientado, tenía amnesia"

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel