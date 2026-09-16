Cirko Marisko llega a Jujuy: cuánto cuestan las entradas y dónde comprarlas

"Cirko Marisko - Monoargentum" llega a Jujuy "Cirko Marisko - Monoargentum" llega a Jujuy.

“Cirko Marisko - Monoargentum” llega a Jujuy como parte de su gira y se presentará el próximo viernes 18 de septiembre, a las 21, en el Teatro Mitre.

El espectáculo, que fue distinguido con el Premio Carlos 2026 a Mejor Espectáculo de Humor, propone una puesta dinámica pensada para disfrutar en familia, con el humor físico como uno de sus principales ingredientes.

Al frente de la propuesta estarán Lucas “Crazy Waves” y Martín “Konga”, quienes combinan situaciones humorísticas, ritmo, interacción y una permanente conexión con el público.

Cuánto cuestan las entradas para Cirko Marisko De acuerdo con la información disponible para la función de Jujuy, las entradas figuran desde $41.195. El precio puede variar de acuerdo con la ubicación y la disponibilidad al momento de realizar la compra, por lo que se recomienda consultar el valor actualizado antes de completar la operación.

"Cirko Marisko - Monoargentum" llega a Jujuy. Dónde comprar las entradas Las entradas anticipadas pueden adquirirse a través de Autoentrada, ingresando al evento “Cirko Marisko - Monoargentum”, o personalmente en la boletería del Teatro Mitre. Datos de la función: Espectáculo: Cirko Marisko - Monoargentum

Cirko Marisko - Monoargentum Día: viernes 18 de septiembre

viernes 18 de septiembre Horario: 21 horas

21 horas Lugar: Teatro Mitre

Teatro Mitre Entradas: Autoentrada y boletería del Teatro Mitre Orden de imágenes para la nota: primero la foto limpia de Lucas “Crazy Waves” y Martín “Konga” y luego el flyer oficial del espectáculo.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.