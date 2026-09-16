Cirko Marisko llega a Jujuy: cuánto cuestan las entradas y dónde comprarlas

“Cirko Marisko - Monoargentum” llega a Jujuy como parte de su gira y se presentará el próximo viernes 18 de septiembre, a las 21, en el Teatro Mitre.
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El espectáculo de humor se presentará este viernes 18 de septiembre en el Teatro Mitre. Las entradas ya están disponibles de manera online y en boletería.
“Cirko Marisko - Monoargentum” llega a Jujuy como parte de su gira y se presentará el próximo viernes 18 de septiembre, a las 21, en el Teatro Mitre.
El espectáculo, que fue distinguido con el Premio Carlos 2026 a Mejor Espectáculo de Humor, propone una puesta dinámica pensada para disfrutar en familia, con el humor físico como uno de sus principales ingredientes.
Al frente de la propuesta estarán Lucas “Crazy Waves” y Martín “Konga”, quienes combinan situaciones humorísticas, ritmo, interacción y una permanente conexión con el público.
De acuerdo con la información disponible para la función de Jujuy, las entradas figuran desde $41.195. El precio puede variar de acuerdo con la ubicación y la disponibilidad al momento de realizar la compra, por lo que se recomienda consultar el valor actualizado antes de completar la operación.
Las entradas anticipadas pueden adquirirse a través de Autoentrada, ingresando al evento “Cirko Marisko - Monoargentum”, o personalmente en la boletería del Teatro Mitre.
Datos de la función:
Orden de imágenes para la nota: primero la foto limpia de Lucas “Crazy Waves” y Martín “Konga” y luego el flyer oficial del espectáculo.
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