"El hombre inesperado": regresa este jueves al Teatro Mitre

El próximo jueves 20 de agosto , a las 21, el público jujeño podrá disfrutar de El hombre inesperado, una obra protagonizada y dirigida por Germán Palacios e Inés Estévez. La función tendrá lugar en el Teatro Mitre de San Salvador de Jujuy y forma parte del regreso a la provincia de una propuesta que vuelve a escena tras el pedido de sus espectadores.

"El hombre inesperado": regresa este jueves al Teatro Mitre La cartelera teatral de Jujuy sumará una propuesta cargada de misterio, humor y sensibilidad. El próximo jueves 20 de agosto, a las 21, El hombre inesperado se presentará en el Teatro Mitre, con Germán Palacios e Inés Estévez como protagonistas y responsables de la dirección.

La historia transcurre durante un viaje en tren, donde dos personas desconocidas coinciden inesperadamente y, a partir de ese encuentro, comienzan a revelar aspectos de sus vidas, pensamientos y emociones. Lo que inicialmente parece una simple coincidencia irá tomando nuevos sentidos a medida que avanza la trama.

Con una puesta que combina momentos de humor, tensión y romanticismo, la obra propone al público acompañar a sus personajes en un recorrido en el que las certezas comienzan a ponerse en duda. El azar, las decisiones personales y aquello que algunos podrían llamar destino se convierten en ejes de una historia atravesada por sorpresas.

La propuesta cuenta además con el trabajo de Romina Giangreco en vestuario, Ariel Vaccaro en escenografía, Ricardo Sica en iluminación y Francisco Sicilia en el diseño sonoro y la música original. Entradas Las entradas pueden adquirirse a través de ventas.autoentrada.com y en la boletería del Teatro Mitre, ubicada en Alvear 1009.

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