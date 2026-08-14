Hace 12 días buscan a una joven y su hija en Jujuy

Jimena Beatriz Rodríguez, de 29 años, y su hija Makeila, de 1, son buscadas desde el 2 de agosto. CINDAC mantiene activa la búsqueda.

Continúa la búsqueda de Jimena Beatriz Rodríguez, de 29 años, y de su hija Makeila Zulei Rodríguez, de apenas 1 año. Este viernes 14 de agosto se cumplen 12 días desde la fecha en que ambas fueron vistas por última vez, mientras se mantiene el pedido de colaboración para obtener cualquier dato que permita establecer su paradero.

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Policiales. San Pedro de Jujuy: buscan a una mujer de 29 años y a su hija de un año

El caso fue difundido por el Comité Interinstitucional de Actuación en Casos de Desaparición de Mujeres, Niñas y Personas de la Diversidad (CINDAC) . Madre e hija tienen domicilio en San Pedro de Jujuy .

De acuerdo con la información oficial difundida hasta el momento, Jimena y Makeila se encuentran desaparecidas desde el 2 de agosto de 2026 , mientras que la denuncia fue radicada el 11 de agosto.

Desde entonces, sus imágenes y características físicas comenzaron a circular con el objetivo de ampliar la búsqueda. En las comunicaciones públicas consultadas no se brindaron mayores precisiones acerca de las circunstancias en las que se produjo la desaparición.

Cómo reconocer a Jimena Beatriz Rodríguez

Jimena tiene 29 años, mide aproximadamente 1,60 metro, es de contextura delgada, tez trigueña, ojos marrones y cabello negro, largo y lacio.

Entre sus características particulares, posee tatuajes con las fechas de nacimiento de sus hermanos en los brazos y los nombres de sus hijos, Atiel y Makeila, en la parte frontal de cada hombro. También tiene un piercing en la nariz.

Cuando fue vista por última vez llevaba calza negra con puntitos marrones, zapatillas blancas, remera negra y una campera oscura.

Makeila tiene apenas un año

La pequeña Makeila Zulei Rodríguez tiene 1 año, es de contextura delgada, tez blanca y cabello ondulado marrón claro.

Al momento de su desaparición vestía un conjunto rosado, según los datos distribuidos para facilitar su identificación.

Jimena es de contextura física delgada, tez trigueña, cabello negro, largo y lacio, ojos marrones y mide aproximadamente 1,60 metro.

Dónde comunicarse si alguien las vio

CINDAC solicita que cualquier persona que tenga información que pueda contribuir a encontrarlas se comunique inmediatamente con las autoridades.

Los canales difundidos oficialmente son:

911

388-6860239

388-6828607

También se puede concurrir a la dependencia policial más cercana.

Ante el tiempo transcurrido, la difusión de las imágenes y de los datos de identificación resulta clave para que cualquier persona que pueda haberlas visto aporte información a los investigadores.

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