viernes 14 de agosto de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
14 de agosto de 2026 - 12:04
Jujuy.

Hace 12 días buscan a una joven y su hija en Jujuy

Jimena Beatriz Rodríguez, de 29 años, y su hija Makeila, de 1, son buscadas desde el 2 de agosto. CINDAC mantiene activa la búsqueda.

+ Seguir en
Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Jimena Beatriz Rodríguez, de 29 años, y su hija Makeila, de 1, son buscadas desde el 2 de agosto. CINDAC mantiene activa la búsqueda.

Jimena Beatriz Rodríguez, de 29 años, y su hija Makeila, de 1, son buscadas desde el 2 de agosto. CINDAC mantiene activa la búsqueda.

Lee además
Desesperada búsqueda.
Policiales.

San Pedro de Jujuy: buscan a una mujer de 29 años y a su hija de un año
Venta de cerdo y milanesas.
Jujuy.

El consumo de carne volvió a caer y los jujeños buscan opciones más baratas

El caso fue difundido por el Comité Interinstitucional de Actuación en Casos de Desaparición de Mujeres, Niñas y Personas de la Diversidad (CINDAC). Madre e hija tienen domicilio en San Pedro de Jujuy.

Desaparecieron el 2 de agosto

De acuerdo con la información oficial difundida hasta el momento, Jimena y Makeila se encuentran desaparecidas desde el 2 de agosto de 2026, mientras que la denuncia fue radicada el 11 de agosto.

Desde entonces, sus imágenes y características físicas comenzaron a circular con el objetivo de ampliar la búsqueda. En las comunicaciones públicas consultadas no se brindaron mayores precisiones acerca de las circunstancias en las que se produjo la desaparición.

Cómo reconocer a Jimena Beatriz Rodríguez

Jimena tiene 29 años, mide aproximadamente 1,60 metro, es de contextura delgada, tez trigueña, ojos marrones y cabello negro, largo y lacio.

Entre sus características particulares, posee tatuajes con las fechas de nacimiento de sus hermanos en los brazos y los nombres de sus hijos, Atiel y Makeila, en la parte frontal de cada hombro. También tiene un piercing en la nariz.

Cuando fue vista por última vez llevaba calza negra con puntitos marrones, zapatillas blancas, remera negra y una campera oscura.

Makeila tiene apenas un año

La pequeña Makeila Zulei Rodríguez tiene 1 año, es de contextura delgada, tez blanca y cabello ondulado marrón claro.

Al momento de su desaparición vestía un conjunto rosado, según los datos distribuidos para facilitar su identificación.

Jimena es de contextura f&iacute;sica delgada, tez trigue&ntilde;a, cabello negro, largo y lacio, ojos marrones y mide aproximadamente&nbsp;1,60 metro.

Jimena es de contextura física delgada, tez trigueña, cabello negro, largo y lacio, ojos marrones y mide aproximadamente 1,60 metro.

Dónde comunicarse si alguien las vio

CINDAC solicita que cualquier persona que tenga información que pueda contribuir a encontrarlas se comunique inmediatamente con las autoridades.

Los canales difundidos oficialmente son:

  • 911
  • 388-6860239
  • 388-6828607
  • También se puede concurrir a la dependencia policial más cercana.

Ante el tiempo transcurrido, la difusión de las imágenes y de los datos de identificación resulta clave para que cualquier persona que pueda haberlas visto aporte información a los investigadores.

Lo más importante

  • Jimena Beatriz Rodríguez y su hija Makeila son buscadas desde el 2 de agosto.
  • Este viernes se cumplen 12 días desde su desaparición.
  • Jimena tiene 29 años y Makeila apenas 1 año.
  • Ambas tienen domicilio en San Pedro de Jujuy.
  • Cualquier información debe comunicarse al 911 o a los números difundidos por CINDAC.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

San Pedro de Jujuy: buscan a una mujer de 29 años y a su hija de un año

El consumo de carne volvió a caer y los jujeños buscan opciones más baratas

Inflación en Jujuy: fue del 2,1% en julio y acumuló 19,4% en el año

Transporte urbano gratis para niños este domingo en San Salvador de Jujuy

Conciencia Animal: más de 5.000 castraciones gratuitas en Jujuy en 2026

Lo que se lee ahora
Paso de Jama. video
Jujuy.

El Paso de Jama sigue cerrado: nieve, viento y 10° bajo cero

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

Paso de Jama. video
Jujuy.

El Paso de Jama sigue cerrado: nieve, viento y 10° bajo cero

Palpalá: un hombre murió tras ser atropellado en la Ruta 66
Jujuy.

Palpalá: un hombre murió tras ser atropellado en la Ruta 66

Imagen creada con IA sobre un sismo en Jujuy. video
Prevención.

¿Jujuy está preparado para un sismo? Qué hacer antes, durante y después según un geólogo

El truco japonés de tres palabras que ayuda a calmar la mente y reducir el estrés.
Sociedad.

El truco japonés de tres palabras que ayuda a calmar la mente y reducir el estrés

Incendio en barrio Malvinas: rescataron a un hombre de 78 años y a un adolescente
Jujuy.

Incendio en barrio Malvinas: rescataron a un hombre de 78 años y a un adolescente

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel