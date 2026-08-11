martes 11 de agosto de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
11 de agosto de 2026 - 19:12
Policiales.

San Pedro de Jujuy: buscan a una mujer de 29 años y a su hija de un año

CINDAC difundió la búsqueda de Jimena Beatriz Rodríguez y Makeila Zulei Rodríguez. Ambas permanecen desaparecidas desde el 2 de agosto.

+ Seguir en
Federico Franco
Por  Federico Franco
Desesperada búsqueda.

Desesperada búsqueda.

El Comité Interinstitucional de Actuación en Casos de Desaparición de Mujeres, Niñas y Personas de la Diversidad (CINDAC) informó que se busca a Jimena Beatriz Rodríguez, de 29 años, y a su hija Makeila Zulei Rodríguez, de 1 año, con domicilio en San Pedro de Jujuy.

Lee además
Interrupción programada de energía en Jujuy (Imagen ilustrativa realizada con IA)
Servicios.

San Pedro: interrupción programada de energía este miércoles
Detuvieron a Diego Chacón.
Crimen.

Caso distribuidora de San Pedrito: detuvieron en Salta al abogado Diego Chacón

Según la información oficial, ambas se encuentran desaparecidas desde el 2 de agosto de 2026, mientras que la denuncia fue radicada el 11 de agosto.

Datos de la mujer y su hija desaparecida en San Pedro

Jimena es de contextura física delgada, tez trigueña, cabello negro, largo y lacio, ojos marrones y mide aproximadamente 1,60 metro.

Además, posee distintos tatuajes: en los brazos tiene las fechas de nacimiento de sus hermanos y en la parte frontal de cada hombro lleva los nombres de sus hijos, Atiel y Makeila. También tiene un piercing en la nariz.

Al momento de su desaparición vestía calza negra con puntitos marrones, zapatillas blancas, remera negra y campera oscura.

Makeila tiene 1 año, es de contextura delgada, tez blanca y cabello ondulado de color marrón claro. La última vez que fue vista llevaba puesto un conjunto rosado.

Dónde aportar información

Quienes puedan brindar algún dato que permita dar con el paradero de ambas pueden comunicarse al 911, a los números 388-6860239 o 388-6828607, o dirigirse a la dependencia policial más cercana.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

San Pedro: interrupción programada de energía este miércoles

Caso distribuidora de San Pedrito: detuvieron en Salta al abogado Diego Chacón

Interrupción programada de luz en San Pedrito para el sábado 8 de agosto

San Pedro: condenaron a 10 años de prisión a un hombre por abusar de su hija

Tragedia en Susques: una mujer murió tras un choque frontal en la Ruta 52

Lo que se lee ahora
Accidente fatal en Susques.
Jujuy.

Tragedia en Susques: una mujer murió tras un choque frontal en la Ruta 52

Por  Federico Franco

Las más leídas

Cae la matrícula escolar en Jujuy y proyectan aulas con 10 alumnos por docente hacia 2030.
Jujuy.

Jueves y viernes no habrá clases en Jujuy en el Nivel Secundario: los motivos

Riesgosísmico en Jujuy y el resto del país
Jujuy.

Riesgo sísmico en Jujuy: qué advierte un geólogo

Penal de Gorriti
Jujuy.

Penal de Gorriti: pidió no ser trasladado y apareció muerto en su celda

Éxodo Jujeño: se confirmó el recorrido de la Marcha Evocativa
Jujuy.

Éxodo Jujeño: se confirmó el recorrido de la Marcha Evocativa

Lluvia de estrellas en Jujuy este 12 de agosto: a qué hora y desde dónde se podrá ver
Fenómeno.

Lluvia de estrellas en Jujuy este 12 de agosto: a qué hora y desde dónde se podrá ver

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel