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10 de septiembre de 2026 - 08:06
Jujuy.

Diableros Jujeños vuelve al Teatro Mitre con un show que será grabado en vivo

Diableros Jujeños se presentará el 19 de septiembre en el Teatro Mitre con un show especial que será grabado en vivo junto al público.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Diableros Jujeños&nbsp;

Diableros Jujeños 

Diableros Jujeños se presentará el sábado 19 de septiembre, desde las 22, con un concierto especial que quedará registrado en audio y video. El espectáculo combinará canciones de su trayectoria con nuevos sonidos.

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El conjunto jujeño volverá a uno de los escenarios más importantes de la provincia. El próximo sábado 19 de septiembre, a las 22 horas, el grupo se presentará en el Teatro Mitre de San Salvador de Jujuy, donde realizará un show que será grabado íntegramente en vivo.

La propuesta tendrá como protagonista al público jujeño, que formará parte de un registro audiovisual pensado para marcar una nueva etapa en la historia de la banda.

Un regreso especial durante la Fiesta Nacional de los Estudiantes

La fecha tendrá además un significado particular para Diableros Jujeños, ya que coincide con los días en los que la provincia estará viviendo una nueva edición de la Fiesta Nacional de los Estudiantes (FNE).

El vínculo del grupo con esta celebración se remonta a sus comienzos: Diableros Jujeños nació y debutó en 2008 en el marco de la FNE, por lo que el concierto significará también un reencuentro con parte de sus orígenes.

Actualmente integrado por Maxi Gil, Santiago Cucchiaro y Emiliano Sierra, el conjunto desarrolló una propuesta musical que combina ritmos e identidad del norte argentino con una sonoridad contemporánea y enérgica.

Una trayectoria que trascendió las fronteras

Desde sus primeros pasos en Jujuy, Diableros construyó una extensa trayectoria y llevó su música a diferentes escenarios de Argentina y del exterior.

El grupo realizó presentaciones en países como Bolivia, Perú, Ecuador, España e Inglaterra, ampliando su recorrido internacional sin dejar de mantener a Jujuy y a la cultura del norte como parte central de su identidad artística.

Un nuevo show registrado junto al público jujeño

La presentación en el Teatro Mitre incluirá canciones que acompañaron los distintos momentos de la banda, además de nuevas sonoridades que reflejan su etapa actual.

La particularidad será que todo el espectáculo será registrado en vivo en audio y video, convirtiendo al público que asista esa noche en parte del nuevo material de Diableros Jujeños.

De esta manera, la banda buscará celebrar su recorrido, reencontrarse con sus seguidores y dejar documentado desde Jujuy un nuevo capítulo de su carrera.

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