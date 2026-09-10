Vuelco en Ruta 66: una mujer y dos adolescentes resultaron con golpes leves

Un Fiat Grand Siena volcó durante la mañana de este jueves 10 de septiembre sobre la Ruta 66, a la altura del barrio Ejército Argentino. En el vehículo viajaban una mujer de 60 años y dos adolescentes de 17, quienes fueron asistidos y presentaban golpes leves. El siniestro ocurrió aproximadamente a las 7.30, cuando el automóvil, de color marrón, circulaba en sentido sur-norte.

De acuerdo con las primeras actuaciones, la conductora manifestó que perdió el control del rodado y terminó volcando. Hasta el momento no se informaron otros vehículos involucrados.

Los tres ocupantes fueron asistidos Tras el vuelco llegaron al sector equipos de emergencia y seguridad. Personal del SAME examinó a la conductora y a los dos adolescentes que viajaban con ella. Los tres presentaban lesiones leves, de acuerdo con la información disponible hasta el momento. También trabajaron efectivos de Bomberos y Criminalística, que realizaron las tareas correspondientes en el vehículo y en el sector donde quedó detenido.

El automóvil sufrió daños materiales como consecuencia del vuelco.

Entre las partes afectadas se encuentran: el techo;

el parabrisas;

la luneta trasera;

el baúl. Las pericias buscarán determinar la mecánica completa del siniestro y las circunstancias que llevaron a la conductora a perder el control del vehículo. El accidente ocurrió en un tramo transitado de Ruta 66 El hecho se produjo a la altura del barrio Ejército Argentino, sobre uno de los principales accesos que conecta Palpalá, Alto Comedero y San Salvador de Jujuy. Durante el trabajo de los equipos de emergencia se recomendó circular con precaución por el sector. Por el momento, el dato principal es que ninguno de los tres ocupantes sufrió lesiones de gravedad.

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