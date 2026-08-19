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19 de agosto de 2026 - 11:14
Tránsito.

Tres heridos en un choque sobre Ruta 66 a la altura del aeropuerto

Dos vehículos protagonizaron un impacto lateral sobre Ruta 66. Interviene personal de la Seccional 58 de Perico.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
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El choque involucró a un Fiat Cronos y una camioneta Toyota Hilux y, de acuerdo con la información preliminar, el impacto fue lateral.

Tres personas fueron asistidas

Testigos del hecho indicaron que las personas involucradas recibieron asistencia tras la colisión y luego fueron trasladados al hospital Arturo Zabala. Hasta el momento no se informaron mayores precisiones sobre la gravedad de las lesiones.

El accidente ocurrió en jurisdicción del aeropuerto, en un sector ubicado delante de la pista. En el lugar interviene personal de la Seccional 58 de Perico, que trabaja para establecer las circunstancias en las que se produjo el choque.

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