Tres heridos en un choque sobre Ruta 66 a la altura del aeropuerto

Choque en Ruta 66 - Aeropuerto

Un nuevo siniestro vial se registró este miércoles sobre la Ruta 66, a la altura del aeropuerto, en el tramo que conecta con el cruce de Los Lapachos. El hecho dejó tres personas heridas.

El choque involucró a un Fiat Cronos y una camioneta Toyota Hilux y, de acuerdo con la información preliminar, el impacto fue lateral.

Tres personas fueron asistidas Testigos del hecho indicaron que las personas involucradas recibieron asistencia tras la colisión y luego fueron trasladados al hospital Arturo Zabala. Hasta el momento no se informaron mayores precisiones sobre la gravedad de las lesiones.

El accidente ocurrió en jurisdicción del aeropuerto, en un sector ubicado delante de la pista. En el lugar interviene personal de la Seccional 58 de Perico, que trabaja para establecer las circunstancias en las que se produjo el choque.

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