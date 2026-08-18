Tragedia en Mendoza: tres muertos tras un choque frontal y varios heridos

La jornada del domingo por la noche quedó atravesada por una tragedia que generó conmoción entre los vecinos de Maipú, Mendoza . El hecho, un trágico choque frontal , ocurrió sobre la Ruta Provincial 60 , en las inmediaciones del callejón Piperbo , dentro de la localidad de Fray Luis Beltrán.

En dicho lugar, se produjo un impacto de gran violencia que provocó la muerte de tres personas y dejó a varios heridos de gravedad. Entre las primeras víctimas identificadas se encontraba un árbitro de fútbol .

El siniestro se registró alrededor de las 20.30 , cuando un Peugeot 504 y un Volkswagen T-Cross impactaron frontalmente por motivos que todavía no fueron determinados. Las autoridades trabajan para establecer con precisión cómo se produjo el accidente .

De acuerdo con lo publicado por Sitio Andino , Oscar Fernández , de 48 años , fue la primera víctima fatal identificada. El hombre se encontraba al volante del Peugeot 504 al momento de la colisión.

Con el correr de las horas se conocieron nuevos detalles sobre la víctima, quien tenía 18 años y era árbitro de fútbol amateur en el sector este de Maipú y localidades de los alrededores. Su actividad dentro del deporte hizo que fuera una figura conocida en el ámbito futbolístico de la provincia.

Murieron dos hermanas tras permanecer internadas

En tanto, durante el lunes se confirmó el fallecimiento de Juana Masó Tillar, de 21 años, quien había quedado hospitalizada en terapia intensiva del Hospital Central desde la noche del domingo, luego del accidente.

La joven atravesaba un delicado cuadro clínico a raíz de las severas heridas sufridas durante el choque. De acuerdo con el informe elaborado por los médicos, a las 17.44 se confirmó su muerte luego de sufrir un paro cardiorrespiratorio, noticia que fue posteriormente transmitida de manera oficial a sus familiares.

Más tarde se produjo otra muerte vinculada al accidente: Rosario Masó Tillar, de 19 años, hermana de Juana, quien también había sido derivada al Hospital Central tras el impacto. Con este nuevo fallecimiento, ya son tres las personas que perdieron la vida como consecuencia del siniestro vial.

Además de las personas que murieron como consecuencia del choque, tres pasajeros que viajaban en el Volkswagen T-Cross permanecen hospitalizados en diferentes centros de salud de Mendoza. Entre ellos se encuentra M.O.T., de 52 años, quien estaba al mando del vehículo y continúa internado en el Hospital Lagomaggiore con un cuadro delicado. Según el último informe médico, su evolución es reservada y el pronóstico continúa siendo incierto.

Qué se sabe de los otros tres heridos

En cuanto a los demás heridos, F.B., de 42 años, fue trasladado al Hospital El Carmen, donde continúa bajo control del equipo médico a raíz de las lesiones que sufrió durante el choque. Por su parte, A.T., de 54 años, permanece internada en el Hospital Perrupato, donde recibe atención especializada para recuperarse de las heridas provocadas por el impacto.

Los efectivos de la Policía Vial, junto con especialistas encargados de las pericias, llevan adelante las tareas destinadas a reconstruir la secuencia del siniestro. El objetivo es establecer de manera precisa cómo tuvo lugar la colisión y determinar qué grado de responsabilidad correspondió a cada uno de los involucrados.

Otros accidentes registrados durante el feriado en Buenos Aires

En paralelo, el feriado de ayer lunes estuvo marcado por distintos siniestros viales en la Ciudad de Buenos Aires. El Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) reportó varios accidentes registrados en diferentes sectores de la Capital Federal.

Los diferentes siniestros tuvieron lugar durante la madrugada y las primeras horas de la mañana, lo que requirió la intervención de equipos de emergencia y efectivos de seguridad en los distintos puntos donde se produjeron los hechos.

Uno de los episodios ocurrió en Bolívar al 300, entre Moreno y avenida Belgrano, donde un auto chocó y posteriormente volcó. Como consecuencia del accidente, un joven de 26 años sufrió contusiones leves. De acuerdo con los informes oficiales del SAME, otro de los incidentes se registró en avenida Segurola al 2900, entre Pedro Lozano y Juan Coghlan, cuando una camioneta y una motocicleta protagonizaron una colisión.

La intervención en este episodio fue realizada por efectivos de la Comisaría Comunal 11. Tiempo después, se produjo otro siniestro en el cruce de avenida Corrientes y Junín, donde un hombre que caminaba por la zona fue atropellado por un vehículo.

Ante ambas situaciones, los servicios de emergencia acudieron rápidamente a los respectivos lugares para brindar atención médica a las personas afectadas.

Otro de los episodios tuvo lugar en la Autopista 9 de Julio Sur, en el tramo comprendido entre avenida Brasil y avenida Juan de Garay, en dirección hacia la provincia. Allí, un auto y una moto protagonizaron un accidente que dejó herido al conductor del rodado menor.

En el lugar trabajaron efectivos de la Policía de la Comuna 1 Sur y equipos de emergencia, que asistieron al motociclista tras la colisión.