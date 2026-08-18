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18 de agosto de 2026 - 09:09
Sociedad.

Fuerte choque en Salta: uno de los conductores tenía 1,92 de alcohol en sangre

El accidente ocurrió poco después de las 7 de la mañana y, tras el impacto, uno de los vehículos terminó contra el frente de una vivienda.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Fuerte choque entre un remis y un Uber.

Fuerte choque entre un remis y un Uber.

Minutos después de las 7 de la mañana, se produjo un fuerte choque entre dos autos en el cruce de las calles Orán y Rosario de la Frontera, en el barrio Santa Victoria, ubicado en el sector oeste de la ciudad de Salta. De acuerdo con lo informado, la colisión hizo que uno de los vehículos impactara contra el frente de una casa.

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Y tras el impacto, dicho rodado ocasionó importantes daños materiales en la propiedad. De acuerdo con los primeros datos conocidos, uno de los automóviles involucrados era utilizado como remis, mientras que el otro correspondía a un servicio de Uber.

El conductor del remis tenía 1,92 gramos de alcohol en sangre

Poco después del choque, se realizó un control de alcoholemia al conductor del remis, cuyo resultado arrojó 1,92 gramos de alcohol por litro de sangre.

En tanto avanzan las tareas periciales destinadas a establecer cómo ocurrió el accidente, la circulación vehicular continúa cortada sobre calle Orán. Personal de Tránsito se encuentra desplegado en el lugar para impedir el paso de autos por la zona mientras se desarrollan las actuaciones correspondientes.

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