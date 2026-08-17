Volcó un auto en Ruta 9 entre Sumaj Pacha y Maimará

Un auto volcó sobre la Ruta 9 , en el tramo comprendido entre Sumaj Pacha y Maimará , durante este lunes. Por causas que todavía se intentan establecer, el conductor perdió el control del vehículo y se produjo el vuelco , lo que motivó un importante operativo de los equipos de emergencia en el sector.

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El siniestro vial ocurrió a la altura de Sumalagua , en una zona cercana a Sumaj Pacha y Maimará. Sumalagua y Sumaj Pacha aparecen identificados como sectores de esta área de la Quebrada jujeña.

Tras conocerse el accidente, se movilizaron hasta el lugar integrantes de Bomberos Voluntarios de Maimará y Bomberos de Tilcara , quienes trabajaron junto a los equipos que participaron del operativo para asistir y rescatar a las personas que viajaban en el automóvil.

Las tareas se concentraron alrededor del vehículo volcado, mientras se implementaron medidas preventivas para permitir el trabajo de los rescatistas y reducir el riesgo de que se produjeran nuevos incidentes sobre la calzada. Por el momento, las circunstancias que provocaron que el automóvil perdiera el control son materia de averiguación.

La Ruta 9 estuvo cortada por el accidente

Como consecuencia del operativo, la Ruta Nacional 9 estuvo cortada temporalmente en el sector. La interrupción de la circulación tuvo como objetivo facilitar las tareas de los equipos de emergencia y evitar otros accidentes mientras permanecía el vehículo sobre la zona afectada.

Ante esta situación, se solicitó a los conductores que circulen por el tramo comprendido entre Sumaj Pacha y Maimará hacerlo con especial precaución y respetar las indicaciones del personal desplegado en el lugar.

La Ruta Nacional 9 constituye el principal corredor que atraviesa las localidades de la Quebrada, por lo que cualquier accidente o procedimiento sobre la calzada puede generar complicaciones para quienes se desplazan por la zona. El operativo estuvo centrado en la asistencia de los ocupantes, el trabajo de los bomberos y la seguridad vial en el sector mientras se desarrollaban las tareas correspondientes.

Volcó un auto en Ruta 9 entre Sumaj Pacha y Maimará (Foto FM Azul)

Investigan las causas del vuelco

Las circunstancias que derivaron en el siniestro todavía deberán ser determinadas. La información inicial indica que el automóvil perdió el control mientras circulaba por la Ruta 9 y terminó volcando. Las autoridades y equipos de emergencia continuaron con las actuaciones correspondientes en el lugar del accidente.