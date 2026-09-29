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29 de septiembre de 2026 - 14:05
Jujuy.

Choque en la Ruta 9: hay paso alternado y demoras en La Cornisa

El choque ocurrió cerca de las 12.15 sobre Ruta 9 en La Cornisa, El Carmen. El tránsito permanece reducido y recomiendan prever demoras.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Choque en la Ruta 9: hay paso alternado y demoras en La Cornisa (foto ilustrativa)

Choque en la Ruta 9: hay paso alternado y demoras en La Cornisa (foto ilustrativa)

Un siniestro vial ocurrido este martes sobre la Ruta 9 complica la circulación a la altura del sector conocido como La Cornisa, en La Urraca, departamento El Carmen. Una Renault Trafic y una motocicleta protagonizaron una colisión que dejó al conductor del rodado menor herido y obligó a restringir momentáneamente el tránsito.

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La Dirección de Tránsito y Seguridad Vial de la Policía de Jujuy informó que actualmente se encuentra media calzada habilitada y el paso se realiza de manera alternada, mientras personal del Cuerpo de Seguridad Vial permanece en el lugar regulando la circulación.

El hecho ocurrió alrededor de las 12.15 de este martes 29 de septiembre, cuando la Policía tomó conocimiento de una colisión entre una Renault Trafic blanca, conducida por un hombre mayor de edad, y una motocicleta Mondial de 110 cc gris, también manejada por un hombre adulto.

Como consecuencia del impacto, el motociclista necesitó asistencia del SAME y posteriormente fue trasladado al nosocomio local. Hasta el momento no se brindaron precisiones oficiales sobre la gravedad de las lesiones.

Media calzada habilitada y demoras sobre la Ruta 9

En un primer momento, el siniestro obligó a interrumpir completamente la circulación sobre este tramo de la Ruta Nacional 9. Con el avance de las tareas en el lugar, una de las calzadas pudo ser habilitada y actualmente los vehículos circulan mediante paso alternado.

Esta modalidad puede generar demoras para quienes se desplazan por La Cornisa, por lo que Seguridad Vial solicitó extremar las precauciones al aproximarse al sector. Las recomendaciones incluyen reducir la velocidad, mantener una distancia adecuada de frenado y respetar las señalizaciones y las indicaciones del personal policial.

También se recomienda prever más tiempo de viaje y, para quienes tengan la posibilidad, evaluar recorridos alternativos hasta que la circulación sobre la RN 9 quede completamente normalizada.

Por el momento continúan las actuaciones vinculadas al siniestro y no se informó un horario estimado para la habilitación total de la calzada.

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