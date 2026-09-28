El secretario de comunicación, Alberto Siufi, dijo que el corte de agua en Alto Comedero fue por un "sabotaje"

El secretario de comunicación de la provincia, Alberto Siufi, habló sobre la actividad económica, la pobreza y los índices de desocupación en Jujuy. Además denunció un sabotaje en un acueducto de Alto Comedero.

“El Estimado Mensual de la Actividad Económica que realiza el INDEC nos ha dado una tendencia a la baja, 2,9% comparando junio con julio. Veníamos en una instancia mejor pero lamentablemente se viene consolidando este tipo de situaciones”, sostuvo Alberto Siufi.

“La provincia a contramano del resto del país ha tenido obra pública; está llevando adelante planes de viviendas entre otras obras. Jujuy sostuvo un plan de obra pública que fue manteniendo esto y una manutención de los subsidios, muchos que en el orden nacional desaparecieron en Jujuy se mantienen con mucho esfuerzo”, recordó el Secretario.

“Alberto Siufi sostuvo que, mientras la Nación bajó los salarios en Jujuy se han sostenido, con conflictos, con problemas porque hay que reconocer que los salarios en Argentina son malos y Jujuy no es la excepción pero de alguna manera se hizo todo lo posible para que en estos años de Gobierno se haya sostenido un nivel salarial arriba del proceso inflacionario”

Siufi agregó que “En Jujuy no se ha despedido a nadie, eso forma parte de un gran sacrifico ya que el principal empleador es el estado. Agregarle a la situación existente despidos en el estado es una conjunción que no avizora un futuro muy bueno”.

Polideportivos en Jujuy

El secretario de comunicación habló de las obras que se realizaron en diferentes polideportivos en Jujuy, “arreglando entornos para toda la comunidad. Están hechos para poder tener contención a todos los niveles de edad en las familias. Busca una integración en la comunidad”.

Obra en Ruta 9

Alberto Siufi habló de socializar las obras que se están realizando en Ruta 9 para que se conozcan los alcances y utilidades de las mismas, “hay mucha gente dedicada a confundir con esto y ha plantear situaciones que no son así. Es cierto, tiene mejoras para los vecinos de Alto Comedero o Sargento Cabral pero es una obra pensada para el Jujuy de los próximos 20 años”.

Seminario Internacional del Litio en Jujuy

Se realizará en la provincia el 7 y 8 de octubre. “Para nosotros es muy importante ya que el litio forma parte de la estructura económica, de la nueva matriz económica que tiene la provincia de Jujuy”.

“Sabotaje al acueducto”

Por último Siufi denunció que hubo un “sabotaje” en el acueducto de Alto comedero donde durante el fin de semana estuvo trabajando Agua Potable. “Lamentablemente el corte de esto no ha sido ninguna falla sino fue la intervención de gente que fue a dañar el acueducto. Se va a hacer la denuncia penal sobre esto”.