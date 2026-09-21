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21 de septiembre de 2026 - 10:32
Jujuy.

El secretario de comunicación, Alberto Siufi, adelantó que "se van a licitar 96 viviendas en Alto Comedero"

Alberto Siufi habló además de convenios para obras de la UNJU en San Pedro y el “Combo carrocero”, entre otros puntos.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Alberto Siufi

En su habitual encuentro con los medios, el secretario de comunicación Alberto Siufi habló de diferentes temas de la actualidad provincial. En este sentido hizo referencia a nuevos planes de viviendas en Alto Comedero y reconocimientos a la provincia por las energías renovables.

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Energías renovables y reconocimiento internacional

“La Organización Latinoamericana y Caribeña de energía premió a Jujuy por el impacto, eficiencia energética y la energía renovable. Participaron 36 países con más de 250 proyectos y Jujuy va a recibir, el 7 de octubre, el primer premio”.

Minería y leyes provinciales

El secretario de comunicación hizo referencia también a los dichos del secretario de minería de Nación, Luis Lucero, sobre las leyes provinciales en materia de minería. “Habló en contra del compra y mano de obra local; para nosotros es un tema absolutamente fundamental”.

Plan de viviendas para Jujuy

“Se van a adjudicar tres proyectos nuevos de viviendas en Alto Comedero; la totalidad son 96 en tres proyectos de 32 viviendas cada uno”, dijo Siufi y agregó que “esto se suma a las 339 unidades de viviendas libres, a las 64 unidades que se están construyendo en convenio con los gremios y al plan nacional “Casa Propia” que habían sido abandonado por Nación y Jujuy lo reestableció”.

Convenio para finalizar obras de la UNJU

"Se van a avanzar las obras para el edificio de la Universidad Nacional de Jujuy (UNJU) en San pedro, son tres facultades con más de diez carreras en total".

FNE: "Combo carrocero"

Alberto Siufi habló también del “Combo carrocero 2026” en el marco de la Fiesta Nacional de los Estudiantes y como se distribuye el dinero para la comida de los carroceros y todas las personas que participan activamente de la FNE. “Jujuy en primavera se diseñó un sistema para tener todos los controles necesarios y hoy se sabe con exactitud quienes son las personas que están trabajando con los desfiles de carrozas. Hay un doble sistema de control a quienes se les abrió una caja de ahorro y allí reciben los montos acreditados”.

Ley de combustibles

“Esta Ley estaba prácticamente definida en algunos aspectos y en otros no, la politización de la misma se dio por lo que pasa con el Biodiesel”, sostuvo el secretario de comunicación de la provincia.

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