Paso de Jama cerrado este lunes: hay hielo y nieve en la Ruta CH-27

El Paso de Jama continúa no habilitado este lunes 21 de septiembre debido a la presencia de hielo y nieve sobre la Ruta CH-27, en territorio chileno. Según el último reporte de transitabilidad, los equipos pudieron avanzar únicamente hasta el kilómetro 53 debido a la acumulación de nieve sobre la calzada.

La situación prolonga las complicaciones que se registraron durante todo el fin de semana en el principal corredor que conecta Jujuy con Chile. El sábado y el domingo las autoridades ya habían dispuesto la suspensión de la circulación por las nevadas y los fuertes vientos en la zona cordillerana.

El informe de la Agencia Provincial de Seguridad Vial indica que la Ruta CH-27 permanece cerrada . Entre los kilómetros 45 y 46 se registra presencia de hielo y nieve sobre el sector derecho de la calzada. Más adelante, entre los kilómetros 48 y 53 , hay sectores con hielo y nieve directamente sobre el camino.

Las condiciones dificultaron las tareas de reconocimiento: según el parte oficial, solo fue posible avanzar hasta el kilómetro 53 debido a la acumulación de nieve . Por esta situación, el cruce fronterizo continúa sin habilitación para el tránsito vehicular.

Cielo despejado pero fuertes vientos en Paso de Jama

Aunque durante la mañana el cielo se encontraba despejado, el reporte advierte que persisten los fuertes vientos en la zona. Las velocidades oscilan entre 40 y 60 kilómetros por hora, otro factor que obliga a extremar las precauciones en el sector cordillerano.

El domingo también se habían reportado vientos de esa intensidad mientras continuaba la nieve sobre la ruta, por lo que las autoridades mantuvieron suspendida la circulación.

El cierre comenzó la semana pasada

Las complicaciones en Jama se intensificaron el jueves 17 de septiembre, cuando el paso fue cerrado preventivamente por una alerta meteorológica y quedó inhabilitada la Ruta CH-27 del lado chileno. Desde entonces, las condiciones fueron cambiando, pero la nieve continuó impidiendo una reapertura sostenida.

Durante el sábado se registraron incluso ráfagas de entre 60 y 80 km/h, además de nieve en el camino.

Por el momento, no se informó un horario de reapertura para este lunes. Quienes tengan previsto viajar hacia Chile deberán esperar una nueva actualización sobre el estado de la ruta antes de dirigirse hacia el complejo fronterizo.