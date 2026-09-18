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18 de septiembre de 2026 - 08:35
Frontera.

Paso de Jama cerrado este viernes por nieve en la ruta

La transitabilidad en el Paso de Jama fue suspendida por lluvia y nieve en distintos sectores de la Ruta CH-27. No se puede avanzar desde el km 38,5.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Paso de Jama con nieve
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De acuerdo con el reporte difundido sobre el estado de transitabilidad, las condiciones del camino impiden avanzar con normalidad y obligaron a suspender el tránsito por el corredor internacional.

Lluvia y nieve sobre la Ruta CH-27

El informe detalla que entre los kilómetros 5 y 25 de la Ruta CH-27 se registran lluvias. En tanto, desde el kilómetro 25 hasta el 38,5 hay presencia de nieve sobre la calzada, lo que complica las condiciones de circulación. La situación más compleja se registra a la altura del kilómetro 38,5, donde la acumulación de nieve impide continuar avanzando.

Por este motivo, el paso internacional permanece cerrado por nieve en ruta. Por este motivo, el paso internacional permanece cerrado por nieve en ruta.

Recomiendan consultar antes de viajar

Ante este panorama, quienes tengan previsto circular hacia Chile por el Paso de Jama deberán aguardar una nueva actualización sobre las condiciones de transitabilidad.

La reapertura dependerá de la evolución del tiempo y del estado de la calzada en los sectores afectados por la nieve.

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